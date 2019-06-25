Son Dakika Haberleri: Akşener: "Türk milliyetçilerini kimsesiz, ocaksız sananlar kahrolsunlar"
Son Dakika Politika Haber

Akşener: "Türk milliyetçilerini kimsesiz, ocaksız sananlar kahrolsunlar"

1 saat önce

- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.

- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. -3-
Akşener: Türk milliyetçilerini kimsesiz, ocaksız sananlar kahrolsunlar
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 10:35 Kaynak: AA
Meral Akşener, İYİ Parti, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'den sporda şiddet ve düzensizlikle ilgili yeni kanun teklifi Meral Akşener: Erdoğan'ı partiler arası mutabakata davet ediyoruz Canan Kaftancıoğlu, Bahçeli göndermesiyle sosyal medyada gündem oldu İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, seçim sonrası yayınladığı mesajla eleştirilerin hedefi oldu!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 12:31:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akşener: "Türk milliyetçilerini kimsesiz, ocaksız sananlar kahrolsunlar"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]