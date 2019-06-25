Akşener: "Türk milliyetçilerini kimsesiz, ocaksız sananlar kahrolsunlar"
1 saat önce
- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 10:35 Kaynak: AA
- İYİ Parti
Genel Başkanı Meral Akşener
'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. -3-
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