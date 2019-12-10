Son Dakika Haberleri: Akşener, Türkiye-AB KİK Türkiye üyeleri ile görüştü
Son Dakika Politika Akşener, Türkiye-AB KİK Türkiye üyeleri ile görüştü - Son Dakika

Akşener, Türkiye-AB KİK Türkiye üyeleri ile görüştü

6 saat önce

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi (KİK) Türkiye kanadı üyeleriyle bir araya geldi.

Akşener, Türkiye-AB KİK Türkiye üyeleri ile görüştü, System.String[]

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi (KİK) Türkiye kanadı üyeleriyle bir araya geldi.

Parti genel merkezinde Akşener'in makamında gerçekleşen ve 40 dakika süren görüşmede, basının sadece görüntü almasına izin verildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ve Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün'ün de katıldığı görüşmede, ekonomik gelişmeler ve iş dünyasının sorunları ele alındı.

Körfez İşbirliği Konseyi, Meral Akşener, İYİ Parti, Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 04:46 Kaynak: AA
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