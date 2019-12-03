Son Dakika Haberleri: Akşener: "Türkiye bütçesi dipsiz bir kuyuya döndü"
Son Dakika Güncel Akşener: 'Türkiye bütçesi dipsiz bir kuyuya döndü' - Son Dakika

Akşener: "Türkiye bütçesi dipsiz bir kuyuya döndü"

6 saat önce

İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması

TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (5)

Akşener: Türkiye bütçesi dipsiz bir kuyuya döndü

Meral Akşener, İYİ Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 10:49 Kaynak: AA
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