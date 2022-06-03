Akşener, Türkiye-Çin Veleybol Maçını İzledi - Son Dakika
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Akşener, Türkiye-Çin Veleybol Maçını İzledi

03.06.2022 21:44

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Kapalı Spor Salonu’nda oynanan Türkiye-Çin voleybol maçını tribünden izledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Kapalı Spor Salonu'nda oynanan Türkiye-Çin voleybol maçını tribünden izledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün Ankara Kapalı Spor Salonu'nda oynanan Türkiye-Çin voleybol maçını tribünden izledi. Akşener'in maçı takip ettiği locada, Doğu Türkistan Bayrağı (Gökbayrak) açıldı. İYİ Parti Genel Merkezi, "polisin müdahale girişimine parti yöneticilerinin engel olduğunu" bildirdi.

Maçı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da izledi.

Akşener, Türkiye-Çin Veleybol Maçını İzledi
Akşener, Türkiye-Çin Veleybol Maçını İzledi
Akşener, Türkiye-Çin Veleybol Maçını İzledi
Akşener, Türkiye-Çin Veleybol Maçını İzledi

YORUMLAR
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FIVB Milletler Ligi: Türkiye: 1 Çin: 3 FIVB Milletler Ligi: Türkiye: 1 Çin: 3 Türkiye-Çin voleybol maçında Doğu Türkistan bayrağı dalgalandı Türkiye-Çin voleybol maçında Doğu Türkistan bayrağı dalgalandı
Kaynak: ANKA

Meral Akşener, İYİ Parti, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akşener, Türkiye-Çin Veleybol Maçını İzledi - Son Dakika

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