Kaynak: ANKA

Meral Akşener, İYİ Parti, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Akşener, Türkiye-Çin Veleybol Maçını İzledi - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.