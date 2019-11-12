Son Dakika Haberleri: Akşener: "Türkiye'de boşanmanın asıl mağduru kadınlardır"
Son Dakika Güncel Akşener: 'Türkiye'de boşanmanın asıl mağduru kadınlardır' - Son Dakika

Akşener: "Türkiye'de boşanmanın asıl mağduru kadınlardır"

7 saat önce

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşmasıTBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması

TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. (5)

Akşener: Türkiye'de boşanmanın asıl mağduru kadınlardır

Meral Akşener, İYİ Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 11:21 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan 50 bin lira manevi tazminat kazandı
Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan, DNA örneği alınması için savcılığa başvurdu Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan kamu spotu eleştirilerine yanıt: Bir dakikalık kısa filme tahammül edemeyen kesimler var 34 hamile çocuk davasında doktor "Adnan Hoca"cı çıktı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2019 19:06:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akşener: "Türkiye'de boşanmanın asıl mağduru kadınlardır"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]