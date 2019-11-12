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Akşener: "Türkiye'de boşanmanın asıl mağduru kadınlardır"
7 saat önce
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşmasıTBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 11:21 Kaynak: AA
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması
TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. (5)
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