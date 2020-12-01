Akşener: Türkiye de salgının 2. dalgasında iyi olan ülkeler arasına girsin - Son Dakika

Akşener: Türkiye de salgının 2. dalgasında iyi olan ülkeler arasına girsin

01.12.2020 11:54
Akşener: Türkiye de salgının 2. dalgasında iyi olan ülkeler arasına girsin, System.String[]

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, açıklanan koroanvirüs önlemlerinin yetersiz olduğunu öne sürdü.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, açıklanan koroanvirüs önlemlerinin yetersiz olduğunu öne sürdü. Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akşener, dünyada salgında ikinci dalgaya karşı kendini koruyan ülkeler olduğunu belirterek, Türkiye'nin de iyi olan ülkeler arasına girmesi gerektiğini savundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni koronavirüs önlemlerini yetersiz bulduğunu söyleyen İYİ Parti Genel Başkanı  Akşener, dünyada salgında ikinci dalgaya karşı kendini koruyan ülkeler olduğunu belirterek, Türkiye'nin de iyi olan ülkeler arasına girmesi gerektiğini söyledi. Akşener "Şimdi bütün mesele, milletin canını, birliğini, dirliğini, sağlığını korumak. Derhal 14 günlük sokağa çıkma yasağını uygulayın. Zararın neresinden dönersek kardır" dedi.

KATAR İLE YAPILAN TİCARET ANLAŞMASIAkşener, Borsa İstanbul'un yüzde 10 hissesinin, Katar tarafından satın alındığını söyleyerek, şöyle konuştu: "Bu satışların yanında, içeriği henüz açıklanmayan bir dizi anlaşma yapıldı. Bu anlaşmaların konuları arasında limanlar, Haliç, su kaynaklarımız, hatta aile ve kadınlarla ilgili bir mutabakat bile var. Altını önemle çizmek istiyorum: Birçok devlet ya da şirket, yabancı borsalara ortak oluyor, yatırımlar yapıyor. Biz yabancı sermayeye, ya da yatırımlara karşı değiliz. Ancak, gelişmiş ülkelerde, bu tür satışlar ya da yatırımlarla ilgili olarak kamuoyuna bilgi verilir. 'Şu nedenle, şu şartlarda, şöyle bir anlaşma yaptık' denir. Devlet, 'ticari sır' maskesinin ardına saklanmaz. O yüzden, gizli saklı, yangından mal kaçırır gibi yapılan bu anlaşmaların akıbetini, dikkatle takip edeceğiz."Akşener, istihdam yaratan bir büyüme modeline geçilmesi gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

"İYİ Parti olarak biz, 'Türkiye istihdamsız değil, istihdamla büyüsün' diyoruz. 'Rantla değil, üretimle kalkınsın' diyoruz. Bu vizyon ışığında, işverenlerimizin üzerindeki yükü hafifletip, onların yeniden istihdam yaratmalarını sağlarken, dar gelirli vatandaşımızı da borç sarmalına sürüklemeyecek, kayıt dışı istihdamı kayıt altına alacak, hakkaniyetli bir asgari ücret modeli üzerinde çalıştık" ifadesini kullandı.

HAM GÖRÜNTÜLER FTP ADRESİMİZE GEÇİLDİ

Besti KARALAR/ANKARA, -


Akşener: Türkiye de salgının 2. dalgasında iyi olan ülkeler arasına girsin
Akşener: Türkiye de salgının 2. dalgasında iyi olan ülkeler arasına girsin
Akşener: Türkiye de salgının 2. dalgasında iyi olan ülkeler arasına girsin
Akşener: Türkiye de salgının 2. dalgasında iyi olan ülkeler arasına girsin

Meral Akşener, İYİ Parti, Türkiye, TBMM, Politika, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Akşener: Türkiye de salgının 2. dalgasında iyi olan ülkeler arasına girsin - Son Dakika


Son Dakika

Resmi Gazete'de yayımlandı: 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak Aliyev "Yeni bir gerçeklik yarattık" diyerek duyurdu: Tek bir Azerbaycan devletinde hayatlar güzel olacak Kayınpederini baklavayla zehirleyen damat, daha önce de eşini zehirlemiş Boşanma davası sonrası sinir krizi geçiren Yağmur Sarnıç'tan çok konuşulacak "büyü" iddiası Çaldığı 18 çuval fındığı geri getiren hırsız: Hata ettiğimi anladım Koronanın en erken belirtisi ortaya çıktı: Aşırı burun kuruluğu hastalığın habercisi olabilir Bakan duyurdu, parmak iziyle kimlik doğrulama geliyor! Pilot uygulama ocakta Bomba iddia: Kendi evinde karantinaya giren Hadise ve Kaan Yıldırım ayrıldı
Mucize filmiyle ünlenen Seda Tosun bir zamanlar kediciklerin arasındaymış Mucize filmiyle ünlenen Seda Tosun bir zamanlar kediciklerin arasındaymış         
12:23
Fransız devi PSG, Ozan Kabak'ı transfer etmek için girişimlere başladı Fransız devi PSG, Ozan Kabak'ı transfer etmek için girişimlere başladı         
12:05
Kadir'in kurtardığı ve eroin dolu araçta yakalanan Ayşe Dırla: Uyuşturucuyu geri verip parasını almaya gidiyorduk Kadir'in kurtardığı ve eroin dolu araçta yakalanan Ayşe Dırla: Uyuşturucuyu geri verip parasını almaya gidiyorduk         
11:44
Rusya lideri Putin'i yıkacak iddia: Yakın koruması Kremlin arazisinde intihar etti Rusya lideri Putin'i yıkacak iddia: Yakın koruması Kremlin arazisinde intihar etti         
11:34
Kar İstanbul'un kapısına dayandı! Tekirdağ ve Edirne'de birçok mahalle beyaza büründü Kar İstanbul'un kapısına dayandı! Tekirdağ ve Edirne'de birçok mahalle beyaza büründü         
11:30
Güne yükselişle başlayan dolar 7,88'den işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar 7,88'den işlem görüyor         
11:21
İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 25'in altına düştü İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 25'in altına düştü         
10:49
Kaybettiği cüzdanına kavuşan emekli mahcubiyet yaşadı: Fazla bir param da yok ki yardımda bulunayım Kaybettiği cüzdanına kavuşan emekli mahcubiyet yaşadı: Fazla bir param da yok ki yardımda bulunayım         
10:40
Prof. Dr. İlhan'dan koronavirüsü evde hafif geçirenlere uyarı: İlaç kullanılmadığı takdirde sonu ölüme gidebiliyor Prof. Dr. İlhan'dan koronavirüsü evde hafif geçirenlere uyarı: İlaç kullanılmadığı takdirde sonu ölüme gidebiliyor         
10:29
Henüz 14 yaşında! Ağabeyine tek cümlelik mesaj atan Eylül 1 haftadır kayıp Henüz 14 yaşında! Ağabeyine tek cümlelik mesaj atan Eylül 1 haftadır kayıp         
10:27
Putin'in Putin'in "Benim kızım da oldu, yan etkisi" yok dediği Sputnik V aşısını olan 20 kişi koronaya yakalandı         
10:23
Son dakika! İYİ Parti'den asgari ücret zammı önerisi: 3 bin TL olsun Son dakika! İYİ Parti'den asgari ücret zammı önerisi: 3 bin TL olsun         
10:15
Paula Dapena isimli kadın futbolcu, Maradona'yı anmayı reddetti: İstismarcı ve tecavüzcüye saygı duymam Paula Dapena isimli kadın futbolcu, Maradona'yı anmayı reddetti: İstismarcı ve tecavüzcüye saygı duymam         
08:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kısa çalışma ödeneğinde yeni başvurular bugün başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kısa çalışma ödeneğinde yeni başvurular bugün başladı         
03:21
İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar madde madde sıralandı! İşte o liste İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar madde madde sıralandı! İşte o liste         
01:46
Kamu çalışanlarının mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlendi Kamu çalışanlarının mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlendi         
00:43
Sokak kısıtlamasında, 7 zorunlu hal dışında özel araçla şehirler arası seyahate izin verilmeyecek Sokak kısıtlamasında, 7 zorunlu hal dışında özel araçla şehirler arası seyahate izin verilmeyecek         
00:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2020 12:42:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Akşener: Türkiye de salgının 2. dalgasında iyi olan ülkeler arasına girsin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei