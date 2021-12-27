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AKŞENER: TÜRKİYE HUZURSUZLUKTAN VE GERİLİMDEN BIKTI - Son Dakika

AKŞENER: TÜRKİYE HUZURSUZLUKTAN VE GERİLİMDEN BIKTI

27.12.2021 19:53

İzmir programı kapsamında İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni (İESOB) de ziyaret eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, oda üyeleri ile görüş alışverişinde bulundu.

İzmir programı kapsamında İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni (İESOB) de ziyaret eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, oda üyeleri ile görüş alışverişinde bulundu. Toplantıya İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, İYİ Parti İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, İESOB Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Mutlu, İESOB Onursal Başkanı Mehmet Ali Susam, oda üyeleri ve bazı partililer katıldı. Toplantıda konuşan İESOB Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Mutlu, "Bir ilde durumu öğrenmek için ilk karşınıza çıkan dükkana girerseniz oradaki sorunları anlarsınız. Bir terzi, bir bakkal size her şeyi özetler. Bu nedenle esnaf ziyaretlerini çok yapıyorsunuz. Esnaf toplumun temel direğidir. Esnaf olmazsa toplumun direği çöker. Bir insanın hayatında esnaf ve sanatkarlar ayrılmaz bir parçadır" dedi.

'PATRON SİZSİNİZ, SANDIKTA CEZALARINI VERİN'

Akşener, uzun zamandır şehir şehir gezerek esnaf temsilcileriyle görüştüğünü dile getirerek, "Esnafın birbirinden nefret ettiği bir düzenekle siyaset işledi. 'Her türlü seçilirim' kavramını siyasete bu dil getirdi. Türkiye'de hizmetin konuşulmadığı, rekabetin yapılmadığı bir siyasi atmosfer doğdu. Bütün siyasetçilerin rahatı çok iyi. Ben rahat bozmak üzere yola çıktım. Toplumun bütün kesimleri dertli. Ama onunla ilgili bir cümle söyleseniz terör örgütü temsilcisi oluyorsunuz. Bu hem rahat ettiren bir iş, hem de insanları korkutan bir işti. Birinin buna dur demesi gerekiyordu. Allah şahittir, yola çıkış nedenim budur" dedi. Akşener, seçmenin çırak çıktığı siyasetçinin de çok kolay oy aldığı sistemi yıkmak istediklerini ifade etti.

'BİZ TALEPLERİN TAMAMINI İLETTİK'

Akşener, iktidar partisini yermeyip kendi partisini övmeyeceğine dair sözler verdiğini hatırlatarak, "İktidar hizmet etmekle, muhalefet sizin avukatınız olmakla görevli. Muhalefet talepleri alıp iletecek ki hizmet ilerlesin. Yermeye, gerilmeye lüzum yok. Bildiklerimizi alıp meclis grubunda dile getirdik. Soru önergeleri, kanun teklifleri verdik. Sizin sesiniz olmak istedik. Elektrik faturası, dükkan kirası stopajlarından, alım gücünün düşmesinden şikayetler vardı. Pandemiden önce bunları duyduk. Bizim ciğerimiz delindi kim bilir size neler oldu? Lokantacının derdini anlatmak mümkün değil. Berberin, kuaförün derdi çok. Biz taleplerin tamamını ilettik. Fakir fukaranın sesi olmak, seçmenin velinimet olması için ne gerekiyorsa yapacağıma dair yemin ettim." dedi.

Oda üyelerinin görüşlerini aktarmasının ardından Birlik Başkanı Zekeriya Mutlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e ahi sancağı takdim etti.

AKŞENER: TÜRKİYE HUZURSUZLUKTAN VE GERİLİMDEN BIKTI
AKŞENER: TÜRKİYE HUZURSUZLUKTAN VE GERİLİMDEN BIKTI
AKŞENER: TÜRKİYE HUZURSUZLUKTAN VE GERİLİMDEN BIKTI

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Esnaf ve Sanatkarlar, İYİ Parti, İzmir, Esnaf, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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