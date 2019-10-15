Son Dakika Haberleri: Akşener: "Türkiye ilk kez sınır ötesi operasyonu yapmıyor"
Son Dakika Güncel Akşener: 'Türkiye ilk kez sınır ötesi operasyonu yapmıyor'

Akşener: "Türkiye ilk kez sınır ötesi operasyonu yapmıyor"

19 dakika önce

İYİ Parti TBMM grup toplantısı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.

İYİ Parti TBMM grup toplantısı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. (3)

Akşener: Türkiye ilk kez sınır ötesi operasyonu yapmıyor

Meral Akşener, İYİ Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 10:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meral Akşener, parti grubundaki konuşmasında asker selamı verdi
Bulgaristan, Amerika'nın Türkiye'ye yaptırım uygulamasına tepki gösterdi ABD kanalında Barış Pınarı Harekatı skandalı: Trump, sert tepki gösterdi Eski İmar ve İskân Bakanı Ali Topuz hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 10:36:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akşener: "Türkiye ilk kez sınır ötesi operasyonu yapmıyor"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]