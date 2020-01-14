Akşener: "Türkiye milli menfaatleri için Libya'ya da dünyanın her yerine de asker gönderebilir" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akşener: 'Türkiye milli menfaatleri için Libya'ya da dünyanın her yerine de asker gönderebilir' - Son Dakika

Akşener: "Türkiye milli menfaatleri için Libya'ya da dünyanın her yerine de asker gönderebilir"

6 saat önce

Toplantının yapıldığı salon ve katılımcılar İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.

Toplantının yapıldığı salon ve katılımcılar

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. (2)

Akşener: Türkiye milli menfaatleri için Libya'ya da dünyanın her yerine de asker gönderebilir

Meral Akşener, İYİ Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 10:31 Kaynak: AA
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