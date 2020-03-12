Akşener: Türkiye'nin beka meselesi gençlerimizin ülkeye inancının ortadan kalkmasıdır (2) - Son Dakika
Son Dakika Politika Akşener: Türkiye'nin beka meselesi gençlerimizin ülkeye inancının ortadan kalkmasıdır (2) - Son Dakika

Akşener: Türkiye'nin beka meselesi gençlerimizin ülkeye inancının ortadan kalkmasıdır (2)

6 saat önce

'SEÇENEK, REKABET DOĞRU BİR ŞEYDİR'İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Tekirdağ'ın Kapaklı, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde esnaf ziyaretlerini sürdürdü.

Akşener: Türkiye'nin beka meselesi gençlerimizin ülkeye inancının ortadan kalkmasıdır (2), System.String[]

'SEÇENEK, REKABET DOĞRU BİR ŞEYDİR'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Tekirdağ'ın Kapaklı, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde esnaf ziyaretlerini sürdürdü. Kapaklı ilçesinde bir araya geldiği partililere seslenen Akşener, partinin kuruluş süreceğini anlatarak, yeni kurulan partilere değindi. Akşener, "Şimdi yeni partiler kuruluyor. Ben şahsen kendim ve partim adına olumlu karşıladım, seçenek doğru bir şeydir rekabet doğru bir şeydir. Bu arkadaşlarımız parti kurmalarıyla ilgili bazı konuları, tabi tecrübe bizden geçtiği için bütün dertler bizim üzerimizden geçti. Dolayısıyla inşallah hep birlikte Türkiye'yi bundan sonra normalleştireceğiz" dedi.

Türkiye'nin nefes alamadığını belirten Akşener, "Ben Trakya'da, Kapaklı'da ve Saray'da yani rüyamda görsem böyle bir yoklukla karşılaşacağıma inanmazdım. Böyle bir şey yok. Dolayısıyla hem hukukun üstünlüğü yok, hem adalet yok ama bir başka şey var. Bu torpil işi o kadar gitmiş ki çok işsizle karşılaştım ben. Yani böyle bir bölgede bu kadar işsiz insanla karşılaşmak imkansızdı kafama göre. İç Anadolu ne vaziyettedir kim bilir. Bunları inşallah hep beraber düzelteceğiz." ifadelerini kullandı.

Çerkezköy ilçesinde pazar yerini ziyaret eden Akşener, partililerle bir araya geldikten sonra Çorlu ilçesine geçti. Çorlu'da esnaf ziyaretinde bulunup, partililerle buluşan Akşener, bugünkü Tekirdağ programını tamamladı.


Çerkezköy, Kapaklı, Çorlu, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 08:01 Kaynak: DHA
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