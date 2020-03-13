Akşener: Türkiye'nin beka meselesi gençlerimizin ülkeye inancının ortadan kalkmasıdır (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akşener: Türkiye'nin beka meselesi gençlerimizin ülkeye inancının ortadan kalkmasıdır (3) - Son Dakika

Akşener: Türkiye'nin beka meselesi gençlerimizin ülkeye inancının ortadan kalkmasıdır (3)

41 dakika önce

YARINKİ PROGRAMI İPTAL EDİLDİİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, yarın Tekirdağ ve ilçelerine yapacağı gezi programının iptal edildiği açıklandı.

Akşener: Türkiye'nin beka meselesi gençlerimizin ülkeye inancının ortadan kalkmasıdır (3), System.String[]

YARINKİ PROGRAMI İPTAL EDİLDİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, yarın Tekirdağ ve ilçelerine yapacağı gezi programının iptal edildiği açıklandı. İYİ Parti'den yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Koronavirüse karşı alınacak önlemlere dair, devletin her kademesinde yapılan toplantıların sonuçları malumunuzdur. Eğitim sistemimiz, spor karşılaşmaları, organizasyon iptalleri gibi kararlar, bu küresel tehlike ile mücadele konusunda olumlu adımlardır. Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in, 12-13 Mart tarihlerinde Tekirdağ ve ilçelerini kapsayan programı da bu çerçevede değerlendirilerek yeniden düzenlenmiştir. Sayın Genel Başkanımızın 13 Mart Cuma günkü, Tekirdağ, Malkara, Hayrabolu ve Süleymanpaşa programları iptal edilmiştir. Bu programlarda kalabalıklar oluştuğu dikkate alınarak, vatandaşlarımız açısından herhangi bir riske meydan vermemek üzere alınan iptal kararını bilginize sunar, iyi çalışmalar dileriz."Haber: ANKARA,


Meral Akşener, İYİ Parti, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 12:39 Kaynak: DHA
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