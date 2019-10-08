Son Dakika Haberleri: Akşener: "Türkiye'nin ekonomisini ve Türk milletini tehdit etmek açık söylüyorum diplomatik bir...
Son Dakika Politika Akşener: 'Türkiye'nin ekonomisini ve Türk milletini tehdit etmek açık söylüyorum diplomatik bir...

Akşener: "Türkiye'nin ekonomisini ve Türk milletini tehdit etmek açık söylüyorum diplomatik bir...

19 dakika önce

Salondan genel plan görüntü İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in salona gelişi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu.

Salondan genel plan görüntü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in salona gelişi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu. (1)

Akşener: Türkiye'nin ekonomisini ve Türk milletini tehdit etmek açık söylüyorum diplomatik bir...

Meral Akşener, İYİ Parti, Politika

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 10:40 Kaynak: AA
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