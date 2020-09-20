Akşener: "Türkiye'nin kaynakları var" - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin ANFA Altınpark 'ta düzenlenen 2. Olağan Kurultayı'na katıldı. (6)

"Tüm dünya büyürken Türkiye'nin geliri 10 sene öncesine geriledi. Bugün milli gelirimiz 2010 senesi ile aynı. Gelirimiz artmadı ama giderlerimiz katlanarak arttı. İktidara geldiklerinde otomobil alınan parayla bugün ancak 3 tane yeni model telefon alınabiliyor. İktidara geldiklerinde otomobil alınan aynı parayla bugün bilgisayar satılıyor"

"2001 krizinde bile 1 dolar 1,6 liraydı. Bugün neredeyse 8 liraya dayandı. Neredeyse 5 katı.

"Sayın Erdoğan, Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemine geçince hani Türkiye prangalarından kurtulacaktı, hani zengin olacaktık, hani Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi uçacaktı."

"Bu sistem yüzünden yüzler artık gülmüyor. Dertler her geçen gün daha da büyüyor. Bu millet bu ucube sistemi haketmiyor"