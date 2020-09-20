Akşener: "Türkiye'nin kaynakları var. Yeter ki çarçur edilmesin, yeter ki ranta kurban edilmesin" - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin ANFA Altınpark 'ta düzenlenen 2. Olağan Kurultayı'na katıldı. (8)

" Türkiye'nin kaynakları var. Yeter ki çarçur edilmesin, yeter ki ranta kurban edilmesin, yeter ki eşi dostu zengin etmek için değil milleti zengin etmek için harcansın"

"İlk iş israfa ve rant düzenine son vereceğiz. Varlık fonu macerasıyla millet hazinesinin daha fazla yağmalanmasına izin vermeyeceğiz"

"Kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye'ye hayatın her alanında nefes aldıracağız"

"Kadına el kaldırmaya kalkanlar o ellerin kalktığı dakikada tereddütsüz kırılacağını bilecekler"

"İYİ Parti iktidarında, 'İstanbul Sözleşmesi' yaşatacak