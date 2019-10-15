Akşener: Türkiye’nin milli menfaatleriyle kumar oynandı
1 saat önce
Akşener, "Statükonun korunması ile çatışma hallerinde tarafsızlık benimseniyordu.
Akşener, "Statükonun korunması ile çatışma hallerinde tarafsızlık benimseniyordu. Türkiye'yi bu duruma getiren strateji değişikliğidir. Türkiye'nin milli menfaatleriyle kumar oynandı." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 10:57
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