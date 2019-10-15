Son Dakika Haberleri: Akşener: Türkiye’nin milli menfaatleriyle kumar oynandı
Son Dakika Ekonomi Akşener: Türkiye’nin milli menfaatleriyle kumar oynandı

Akşener: Türkiye’nin milli menfaatleriyle kumar oynandı

1 saat önce

Akşener, "Statükonun korunması ile çatışma hallerinde tarafsızlık benimseniyordu.

Akşener: Türkiye’nin milli menfaatleriyle kumar oynandı, System.String[]

Akşener, "Statükonun korunması ile çatışma hallerinde tarafsızlık benimseniyordu. Türkiye'yi bu duruma getiren strateji değişikliğidir. Türkiye'nin milli menfaatleriyle kumar oynandı." dedi.

Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 10:57 
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