Akşener: "Meclisin zıtlaşmayı değil toplumsal uzlaşmayı temsil etmesini istiyoruz" - Son Dakika

Akşener: "Meclisin zıtlaşmayı değil toplumsal uzlaşmayı temsil etmesini istiyoruz"
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (6)
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