Son Dakika Haberleri: Akşener: "Türkiye'nin tüm kronik sorunlarını bir bir çözeceğiz"
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Akşener: "Türkiye'nin tüm kronik sorunlarını bir bir çözeceğiz"

34 dakika önce

- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.

- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. -5-
Akşener: Türkiye'nin tüm kronik sorunlarını bir bir çözeceğiz
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 11:35 Kaynak: AA
Meral Akşener, İYİ Parti, Politika
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