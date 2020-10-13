Akşener: Türkiye o masalarda kardeşinin yanı başında oturmalıdır - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye'nin Azerbaycan- Ermenistan için kurulacak masalarda yer alması gerektiğini belirterek, "Türkiye o masalarda kardeşinin yanı başında oturmalıdır. Bunu, Azerbaycan'ımızın yalnız olmadığını, dosta düşmana göstermek için yapmalıdır" dedi.

İYİ Parti lideri Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Kötü bir hafta sonu geçirdiklerini belirten Akşener, Hatay ve Kahramanmaraş'taki orman yangınlarının yürekleri dağladığını söyledi. Akşener, "Özellikle Hatay'da, kent merkezlerine dayanan alevlerin yarattığı tahribat, belki de onlarca yılda tamir edilemeyecek. Bizim için kutsal olan, cennet doğamızı yakanları, Yüce Allah'a havale ediyorum. Allah'ın bize lütfu olan o muhteşem ormanlarımıza ateş düşürenler, oradaki masum canlıları ateşe verenler, bilsinler ki, hesap günü geldiğinde Cenabıhakk'ın en ağır azabıyla cezalandırılacaklar. Bu işin arkasında, hayata ve insana dair ne varsa düşman olan, terör örgütünün olduğu şüpheleri var. Bu konuda güvenlik birimlerimiz hızlı hareket etmeli ve gereğini bir an önce yapmalı. Yapılan, tüm dünyada infial yaratacak bir alçaklıktır. PKK'nın gerçek yüzünü dünya kamuoyuna göstermek de, en başta hükümetin görevidir" dedi.