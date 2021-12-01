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Akşener: Türkiye, sömürge valisi aklıyla yönetilemez - Son Dakika

Akşener: Türkiye, sömürge valisi aklıyla yönetilemez

01.12.2021 13:50

Akşener: Türkiye, sömürge valisi aklıyla yönetilemezİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Dolar 13 lirayı aşmış, 14 liraya dayanmış.

Akşener: Türkiye, sömürge valisi aklıyla yönetilemez

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Dolar 13 lirayı aşmış, 14 liraya dayanmış. Ticaret durmuş. Artık yeter. Türkiye, sömürge valisi aklıyla yönetilemez. Türkiye, bu cahillikle hak ettiği yere yükselemez. Bu millet bu, iş bilmezliğe, daha fazla mahkum edilemez" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, hükümete yönelik eleştirilerde bulunarak, "Ekonomimizin Sayın Erdoğan ile imtihanı, geçtiğimiz hafta da hız kesmeden devam etti. Bu arkadaş, hala televizyonlara çıkıp, utanmadan sıkılmadan 'Faiz sebep, enflasyon neticedir' demeye devam ediyor. O cahilce konuştukça dolar zıplıyor. O cahilce konuştukça enflasyon artıyor. O cahilce konuştukça olan her zamanki gibi milletimize oluyor, insanlarımız fakirleşiyor, gençlerimiz işsiz kalıyor. Dünyada bu, sözüm ona teoriyi iddia eden, tek bir ekonomist yok. Bu tezi savunan, bir tane ciddi bilimsel makale yok hatta ilginçtir bu tezin yanlış olduğunu anlatan da bir makale yok. Yani öyle büyük bir cahillikle karşı karşıyayız ki bilimsel olarak incelemeye, gerek bile duymamışlar. Düşünün; dünyada, 'düz dünya' teorisini bile ciddiye alıp tartışanlar var ama Sayın Erdoğan'ın 'düz ekonomi' tezini tartışan bir kişi bile yok ama buna rağmen maalesef bu cahillik, koca bir ülkeyi, bu teze mahkum etmeye devam ediyor. Gerçekten ibretlik" diye konuştu.

Dünyada parası değer kaybederken, milleti zenginleşen hiçbir ülke olmadığını kaydeden Akşener, "Dolar 13 lirayı aşmış, 14 liraya dayanmış. Ticaret durmuş. Sırtını saraya dayayanlar dışında milletimizin her bir ferdi kan ağlıyor. Hani 'Teslim olmayız' dediğiniz o güçler var ya bugün Türkiye'de 3 kuruşa fabrika satın alıyor, bugün Türk insanının alın teri, işte o güçler tarafından sömürülüyor. Artık yeter. Türkiye, sömürge valisi aklıyla yönetilemez. Türkiye, bu cahillikle hak ettiği yere yükselemez. Bu millet bu, iş bilmezliğe daha fazla mahkum edilemez. Türk milleti, kimsenin ırgatı değildir. Haddinizi, hududunuzu bilin artık. Yazıktır, günahtır" dedi.

'MANSUR YAVAŞ'IN ARKASINDA BİZ VARIZ'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile ilgili açıklamalarına da tepki gösteren Akşener, şunları söyledi:

"Sayın Bahçeli, dünkü grup toplantısından sonra çıktı, hem de gazi meclisimizin çatısı altında Sayın Mansur Yavaş'ı tehdit etti. Neymiş? Bundan sonra Mansur bey, bu arkadaşların nefesini ensesinde hissedecekmiş. Yok öyle yağma, Sayın Bahçeli. Mansur Yavaş'ın arkasında biz varız, Ankaralılar var. Yalana, talana, yoksulluğa, ses çıkarmayacaksın sonra da çıkıp, tek derdi Ankara'ya hizmet olan belediye başkanımızı tehdit edeceksin. Ayıptır, ayıp. Siz bu hükümetin küçük ortağısınız. Milletimiz sizden, zamlara, işsizliğe, yoksulluğa, pahalılığa, çare bekliyor; siz ise utanmadan salon basma peşindesiniz. Millet sizden, memleketi içine düşürdüğünüz durumun hesabını vermenizi bekliyor; siz ise tehditle hakaretle gündem saptırma peşindesiniz. Milletin nefesi asıl sizin ensenizde siz ise sandıktan kaçacak yer arıyorsunuz. Yok öyle yağma, Sayın Bahçeli. Millet iradesinden kaçış yok. Hesap gününden kaçış yok. O sandık, elbet milletimizin önüne gelecek. İşte o gün geldiğinde, nefesi de iradeyi de karşınızda göreceksiniz. Hiç merak etmeyin."

'ASGARİ ÜCRET EN AZ 4 BİN LİRA OLMALI'

Asgari ücret tartışmasının her yıl siyasi malzeme haline getirildiğini, hiçbir iktidarın asgari ücreti kendi ihtiyacına göre belirleme lüksüne sahip olmadığını dile getiren Akşener, "Çünkü işçilerimizin yaşam standardını belirleyen, işverenlerimizin de en önemli maliyet kalemi olan asgari ücret konusunu, siyasi rekabete meze yapmak en hafif tabiriyle vicdansızlıktır. Bu sürdürülebilir bir durum değil. Asgari ücreti siyasi tartışmaların gündeminden acilen çıkarmamız lazım. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 'Hanehalkı İşgücü Anketi'nin 2020 verilerine göre, hanesine sadece 1 asgari ücret giren 3 milyon 125 bin işçimiz var. Bu durum, 3 milyon 125 bin işçimiz ve aileleri açlık sınırının altında yaşıyor demek. İşte bu farkındalıkla biz diyoruz ki asgari ücret, en az 4 bin lira olmalıdır" dedi.

Akşener: Türkiye, sömürge valisi aklıyla yönetilemez
Akşener: Türkiye, sömürge valisi aklıyla yönetilemez
Akşener: Türkiye, sömürge valisi aklıyla yönetilemez
Akşener: Türkiye, sömürge valisi aklıyla yönetilemez

Meral Akşener, Asgari Ücret, Türkiye, dolar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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