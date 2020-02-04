Akşener: "Türkiye tüm politikalarının merkezine kalkınmayı koymak zorundadır" - Son Dakika
Son Dakika Politika Akşener: 'Türkiye tüm politikalarının merkezine kalkınmayı koymak zorundadır' - Son Dakika

Akşener: "Türkiye tüm politikalarının merkezine kalkınmayı koymak zorundadır"

6 saat önce

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması

TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. (5)

Akşener: Türkiye tüm politikalarının merkezine kalkınmayı koymak zorundadır

Meral Akşener, İYİ Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 11:13 Kaynak: AA
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