Akşener: "Türküm Diyebilmektir Cesaret, Türk Milleti Diyebilmektir Cesaret"
24 dakika önce
- İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.
- İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı
TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 12:10 Kaynak: AA
Mansur Yavaş: En Büyük Projem Ankara'yı Marka Kent Yapmak
İYİ Parti, 5'i Büyükşehir 15 İlde Daha Adayını Belirledi
AK Partili Belediye Başkanı Musa Orhan, İYİ Parti'ye Geçti
İYİ Parti 10 İl Belediye Başkan Adayını Açıkladı