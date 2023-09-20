Akşener, Ümit Özlale'yi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Olarak Açıkladı: "İzmir'i Kokudan, Sığınmacıdan Kurtaracak"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 30 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi il gezilerine devam ediyor. Son durağı İzmir olan Akşener, İYİ Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı'nı açıkladı. Akşener, adaylarının Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale olduğunu söyledi.

Özlale'nin adaylığını açıklayan Akşener, eski ittifak ortakları CHP'ye açık açık göndermede bulundu. Akşener, "İzmir'e çok iyi gelecek, İzmir'i kokudan kurtaracak. İzmir'i sığınmacıdan kurtaracak. Kimse faşistlikle suçlamasın İzmir'de sığınmacılara belediye üzerinden ekstra bir yardım, herhangi bir indirim yapılmayacak. Dürüstlüğüne kefil olduğum, proje manyağı etmişti bize İzmirlileri de proje sağanağına tutacaktır. İzmir'e gerçekten çağ atlatacağına inandığım İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayımızı huzurlarınıza davet ediyorum" dedi.

Akşener, şunları söyledi: "Birinci aşama hür ve müstakil bir biçimde yerel seçimde kendimizi tarttırmak... Biz kaç kilo ediyoruz, neyiz, neye tekabül ediyoruz, milletimizin ne kadarına ulaşmışız, milletimizin derdini ne kadar anlamışız bunu bu seçimde göreceğiz. O sonuca razı geleceğiz. O sonuç sizi üzen, hayallerimizi kıran bir sonuçsa o sorumluluk bana aittir, gereğini yapacağım. GİK'imizin aldığı karar benim de şiddetle benimsediğim o karar çerçevesinde biz yerel seçimlere yalnız başımıza gireceğiz ve kazanacağız."