Akşener, Üniversitelilere Seslendi: "Biz Büyükler Adına Bütün Gençlerden Özür Diliyorum" - Son Dakika
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Akşener, Üniversitelilere Seslendi: "Biz Büyükler Adına Bütün Gençlerden Özür Diliyorum"

13.06.2022 22:17

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, üniversiteli gençlerle buluşmasında, “Cumhuriyeti ve demokrasiyi yıllarca okulda öğrencilerime sınıflar arası geçirgenliği sağlayan rejim olarak anlattım. Dolayısıyla ‘İşçisin sen işçi kal, köylüsün sen köylü kal!’ kavramını ortadan kaldıran cumhuriyetin eğitim anlayışıydı. Bugün biz görevlerimizi yerine getiremedik. Bizden büyüklerin bizim için ortaya koyduğu o iradenin, bugüne yansımasını sağlayamadık. Onun için ben, biz büyükler adına bütün gençlerden özür diliyorum” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, üniversiteli gençlerle buluşmasında, "Cumhuriyeti ve demokrasiyi yıllarca okulda öğrencilerime sınıflar arası geçirgenliği sağlayan rejim olarak anlattım. Dolayısıyla 'İşçisin sen işçi kal, köylüsün sen köylü kal!' kavramını ortadan kaldıran cumhuriyetin eğitim anlayışıydı. Bugün biz görevlerimizi yerine getiremedik. Bizden büyüklerin bizim için ortaya koyduğu o iradenin, bugüne yansımasını sağlayamadık. Onun için ben, biz büyükler adına bütün gençlerden özür diliyorum" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, sosyal medya hesabından 27 Mayıs'ta Beykent Üniversitesi'nde gençlerle yaptığı buluşmadan bir bölümü video olarak yayınladı. Akşener, videoyu, "Bugün gençlerimize bir özür borcumuz var... Ellerinden alınan fırsatlar, imkanlar, çalınan hayalleri için büyük bir özür borcumuz var. Özgürce yaşayabilecekleri bir ülke, bir Cumhuriyet borcumuz var. Biz bu borcu ödemeye talibiz. ve emin olun ki ödeyeceğiz.  Çok az kaldı" notu ile yayınladı. Akşener videoda şunları kaydetti:

"Ben bir köyde doğdum. 3 sınıf bir arada okudum, ilkokulu. Annem ilkokul 3'e kadar okumuştu, babam orta okul mezunuydu. Devlet memuru bir tarafıyla da bir ailenin çocuğuyum. Ama o köy ilkokulundaki öğretmenlerimiz bizim, çalışkan, işte böyle hevesli, bir şeyler yapmaya müsait… Kız erkek fark etmeden, o çocuklara özel bir önem verirlerdi. Bilirlerdi ki o köyden çıkıp burada sizin karşınızda olmanın yolu, eğitimin sağladığı fırsat eşitliğidir.

"EĞİTİMDE, EĞİTİMİN BANA SAĞLADIĞI FIRSAT EŞİTLİĞİDİR"

Her birimiz şurada oturanların, benim yaşıma yakın olanların, arka sıradakilerin tamamı benim gibi bir yoldan geldiler. ve o beğenilmeyen cumhuriyet; her bir hareketine bahane bulunmaya çalışılan Mustafa Kemal Atatürk, benim gibilere… Benim gibilere eğitim yoluyla sınıflar arası geçirgenliği sağladı ve ben bugün karşınızda bir siyasi partinin genel başkanı olarak konuşuyorum. Ben bu ülkenin 40 yaşında ilk ve tek İçişleri Bakanı'yım. Kadın İçişleri Bakanı'yım. Bunu bana sağlayan nedir? Eğitimde, eğitimin bana sağladığı fırsat eşitliğidir.

"BİZ BÜYÜKLER ADINA BÜTÜN GENÇLERDEN ÖZÜR DİLİYORUM"

Cumhuriyeti ve demokrasiyi yıllarca okulda öğrencilerime sınıflar arası geçirgenliği sağlayan rejim olarak anlattım. Dolayısıyla 'İşçisin sen işçi kal, köylüsün sen köylü kal!' kavramını ortadan kaldıran cumhuriyetin eğitim anlayışıydı. Bugün biz görevlerimizi yerine getiremedik. Bizden büyüklerin bizim için ortaya koyduğu o iradenin, bugüne yansımasını sağlayamadık. Onun için ben, biz büyükler adına bütün gençlerden özür diliyorum…"

Akşener, Üniversitelilere Seslendi: Biz Büyükler Adına Bütün Gençlerden Özür Diliyorum
Akşener, Üniversitelilere Seslendi: Biz Büyükler Adına Bütün Gençlerden Özür Diliyorum
Akşener, Üniversitelilere Seslendi: Biz Büyükler Adına Bütün Gençlerden Özür Diliyorum
Akşener, Üniversitelilere Seslendi: Biz Büyükler Adına Bütün Gençlerden Özür Diliyorum

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Akşener: Çocuklarımızın Ellerine Bedenlerinden Büyük Yükler Verilmesine Asla İzin Vermeyeceğiz Akşener: Çocuklarımızın Ellerine Bedenlerinden Büyük Yükler Verilmesine Asla İzin Vermeyeceğiz İYİ Parti lideri Meral Akşener canlı yayında partisinin oy oranını paylaştı: Ortalamamız yüzde 20 İYİ Parti lideri Meral Akşener canlı yayında partisinin oy oranını paylaştı: Ortalamamız yüzde 20
Kaynak: ANKA

Beykent Üniversitesi, Meral Akşener, İYİ Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akşener, Üniversitelilere Seslendi: 'Biz Büyükler Adına Bütün Gençlerden Özür Diliyorum' - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

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SON DAKİKA: Akşener, Üniversitelilere Seslendi: "Biz Büyükler Adına Bütün Gençlerden Özür Diliyorum" - Son Dakika
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