Akşener: "(Uyuşturucu ile mücadele) Bu konuda çok daha ciddi, yüksek kaynaklar ayırarak çalışmalar... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akşener: '(Uyuşturucu ile mücadele) Bu konuda çok daha ciddi, yüksek kaynaklar ayırarak çalışmalar... - Son Dakika

Akşener: "(Uyuşturucu ile mücadele) Bu konuda çok daha ciddi, yüksek kaynaklar ayırarak çalışmalar...

12 dakika önce

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu. (2)

Akşener: (Uyuşturucu ile mücadele) Bu konuda çok daha ciddi, yüksek kaynaklar ayırarak çalışmalar...

Meral Akşener, İYİ Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 10:20 Kaynak: AA
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