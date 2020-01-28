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Akşener: "(Uyuşturucu ile mücadele) Bu konuda çok daha ciddi, yüksek kaynaklar ayırarak çalışmalar...
12 dakika önce
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 10:20 Kaynak: AA
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu. (2)
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