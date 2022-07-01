Akşener ve Davutoğlu, asgari ücrete yapılan zammı eleştirdi: İktidar siyaseten iflas etmiş - Son Dakika
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Akşener ve Davutoğlu, asgari ücrete yapılan zammı eleştirdi: İktidar siyaseten iflas etmiş

01.07.2022 21:12

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret zammı açıklaması sonrası Meral Akşener ve Ahmet Davutoğlu'ndan eleştiri geldi. Yüzde 30'luk zammı yeterli bulmayan İYİ Parti lideri Meral Akşener, "Yılın başında asgari ücreti ancak açlık sınırına eşitleyip 'müjdeler olsun' diye veren iktidar, bu sefer onu bile yapamadı." derken Davutoğlu ise "Asgari ücreti açlık sınırının bin TL altında belirleyip sonra milletin karşısına çıkmaya hiç mi utanmadınız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul'da yaptığı açıklamada, asgari ücretin bu aydan itibaren yüzde 30'luk artışla 5 bin 500 lira olarak uygulanacağını duyurdu.

İLK TEPKİ AKŞENER'DEN

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, asgari ücret zammına sosyal medya hesabında yaptığı açıklamayla tepki gösterdi. Paylaşımında Akşener, "Yılın başında asgari ücreti ancak açlık sınırına eşitleyip 'müjdeler olsun' diye veren iktidar, bu sefer onu bile yapamadı. Milletini enflasyona karşı koruyamayan bir iktidar siyaseten iflas etmiş, sandık zamanı gelmiş demektir" ifadelerini kullandı.

"MİLLETİN KARŞISINA ÇIKMAYA HİÇ Mİ UTANMADINIZ?"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da sosyal medya hesabında yaptığı değerlendirmede, "Yazıklar olsun! Yaptığınız ek bütçe ile faize ve kur korumalı mevduat sahiplerine 500 milyar TL öderken titremeyen eliniz, asgari ücreti belirlerken mi titriyor? Asgari ücreti açlık sınırının bin TL altında belirleyip sonra milletin karşısına çıkmaya hiç mi utanmadınız" dedi.

ERKAN BAŞ'IN PAYLAŞIMI

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş ise sosyal medya hesabında, "Arsızlık, utanmazlık nedir? Dün AK Partili vekil, televizyonda milletvekili maaşının yetmediğini anlatıyordu. Bugün partisi, 5 bin 500 lira asgari ücret müjdesi açıkladı" paylaşımı yaptı.

YORUMLAR
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Asgari ücret 5 bin 500 TL oldu! İşverene maliyeti ise 7 bin 603 lira Asgari ücret 5 bin 500 TL oldu! İşverene maliyeti ise 7 bin 603 lira (CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: YENİ ASGARİ ÜCRET NET 5 BİN 500 TL OLACAKTIR (CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: YENİ ASGARİ ÜCRET NET 5 BİN 500 TL OLACAKTIR
Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Meral Akşener, Asgari Ücret, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akşener ve Davutoğlu, asgari ücrete yapılan zammı eleştirdi: İktidar siyaseten iflas etmiş - Son Dakika

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