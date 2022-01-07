Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan peş peşe Cumhurbaşkanlığı seçimi mesajı! - Son Dakika

Hükümete sık sık erken seçim çağrısı yapan Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kamuoyu tarafından merak ediliyor. Son olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı olmak istiyor musunuz?" yönündeki bir soruya, "İttifak adına konuşamam ama ittifak da bunu kabul ederse bundan onur duyarım" cevabını vermişti ve bu sözleri çok konuşulmuştu. Millet İttifakı henüz Cumhurbaşkanı adayını belirlememişken, ittifak liderleri Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'den peş peşe Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili benzer mesajlar geldi.

İKİ LİDER AYNI CÜMLELERİ KURDU

İstanbul Büyükşehir Belediye'sinin 30 Kreş Toplu Temel Atma Töreninde konuşan Akşener, "Ben kalpten inanıyorum 13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın adayı olacak." dedi.

Kılıçdaroğlu ise CHP Beylikdüzü İlçe Örgütü'nün düzenlediği Vefa Ödülleri törendeki konuşmasında, "İnşallah göreceksiniz önümüzdeki 13'üncü cumhurbaşkanı aramızdan çıkacak, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı olacak. Millet İttifakı ile birlikte Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandıracağız. Bu, bizim temel hedefimizdir. Bu hedefi gerçekleştirdiğimizde Mustafa Kemal ve arkadaşlarına verdiğimiz sözü bir nebze yerine getirmiş olacağız. Böylece çağdaş uygarlık bağlamında önemli bir adım atmış olacağız. Asla unutmayın geliyor gelmekte olan." ifadelerini kullandı.