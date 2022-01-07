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Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan peş peşe Cumhurbaşkanlığı seçimi mesajı! - Son Dakika

Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan peş peşe Cumhurbaşkanlığı seçimi mesajı!

07.01.2022 23:27

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kamuoyunda tartışılırken CHP lideri Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Cumhurbaşkanlığı seçimi için peş peşe mesajlar geldi. İlk olarak İBB'nin programında konuşan Akşener, "13. Cumhurbaşkanı Millet ittifakı'nın adayı olacak" derken akşam saatlerinde Vefa Ödülleri törenine katılan Kılıçdaroğlu da, "13'üncü cumhurbaşkanı aramızdan çıkacak, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı olacak" ifadelerini kullandı.

Hükümete sık sık erken seçim çağrısı yapan Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kamuoyu tarafından merak ediliyor. Son olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı olmak istiyor musunuz?" yönündeki bir soruya, "İttifak adına konuşamam ama ittifak da bunu kabul ederse bundan onur duyarım" cevabını vermişti ve bu sözleri çok konuşulmuştu. Millet İttifakı henüz Cumhurbaşkanı adayını belirlememişken, ittifak liderleri Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'den peş peşe Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili benzer mesajlar geldi.

İKİ LİDER AYNI CÜMLELERİ KURDU

İstanbul Büyükşehir Belediye'sinin 30 Kreş Toplu Temel Atma Töreninde konuşan Akşener, "Ben kalpten inanıyorum 13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın adayı olacak." dedi.

Kılıçdaroğlu ise CHP Beylikdüzü İlçe Örgütü'nün düzenlediği Vefa Ödülleri törendeki konuşmasında, "İnşallah göreceksiniz önümüzdeki 13'üncü cumhurbaşkanı aramızdan çıkacak, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı olacak. Millet İttifakı ile birlikte Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandıracağız. Bu, bizim temel hedefimizdir. Bu hedefi gerçekleştirdiğimizde Mustafa Kemal ve arkadaşlarına verdiğimiz sözü bir nebze yerine getirmiş olacağız. Böylece çağdaş uygarlık bağlamında önemli bir adım atmış olacağız. Asla unutmayın geliyor gelmekte olan." ifadelerini kullandı.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı, cumhurbaşkanı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan peş peşe Cumhurbaşkanlığı seçimi mesajı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan peş peşe Cumhurbaşkanlığı seçimi mesajı! - Son Dakika
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