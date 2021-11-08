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AKŞENER VE TÜRKKAN HAKKINDA SUÇ DUYURUSU - Son Dakika

AKŞENER VE TÜRKKAN HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

08.11.2021 12:24

TÜRKİYE Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Diyarbakır Şubesi Başkanı Reşit Can, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de şehit yakınına hakaret içeren sözleri nedeniyle hem Türkkan hem de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında suç duyurusunda bulundu.

TÜRKİYE Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Diyarbakır Şubesi Başkanı Reşit Can, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de şehit yakınına hakaret içeren sözleri nedeniyle hem Türkkan hem de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında suç duyurusunda bulundu. Şehit ağabeyi Tahir Gümren de savcılığa dilekçe verdi.

Bingöl'de İYİ Parti lideri Meral Akşener'in esnaf ziyareti sırasında şehit İsa Gümren'in ağabeyi Tahir Gümren, Bu kadına inanmayın, bu kadın beni mahkemeye verdi. Ben bunun yüzünden cezaevine gireceğim diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan boynuna sarıldığı Gümren'i bir süre dinlenip sonra küfretti. Tepkiler üzerine dün Türkkan, Meral Akşener'in talebiyle İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa ettiğini açıkladı. Bugün de Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Diyarbakır Şubesi Başkanı Reşit Can, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek Lütfü Türkkan ve Meral Akşener hakkında suç duyurusunda bulundu.

'BÜTÜN ŞEHİT AİLELERİNE KÜFÜR EDİLMİŞTİR'

Suç duyurusunun ardından Diyarbakır Adalet Sarayı önünde basın açıklaması yapan Can, şunları söyledi

05 Kasım 2021 tarihinde Bingöl'de İYİ Parti Genel Başkanı gezerken, Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, şehit ailemizin haklı tepkisini ortaya koyduğunda, boynuna sarılarak hakaret etmesi ve küfretmesini şiddetle ve nefretle kınıyoruz. Sadece o şehit ailesine değil, bütün şehit ailelerine küfredilmiştir. İYİ Parti Genel Başkanı, Siirt'te bir esnaf ziyareti yaparken 'Burası Kürdistan'dır, burada ne işiniz var' dendiğinde, Meral Akşener'in kendisi o şahsa cevap vermiş olsaydı; vekili bugün harekette bulunmazdı. Kendileri bugün Türkiye toprakları üzerinde rahat gezip vekillik yapabiliyorlarsa, şehidimin verdiği bedelin hatırına gezebiliyor. Kutsal vatan toprakları, şehitlerin kanıyla sulanmıştır. Hiçbir şehit ailemiz sahipsiz değildir, bunu herkesin bilmesini isteriz. İYİ Parti ve milletvekilini yüce Türk adaletine ve milletine havale ediyoruz. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında suç duyurusunda bulunduk. Suç işlendiğini ve gerekli yasal işlemlerin yapılması için dava dilekçemizi içeri verdik. Yüce yargının gereken cevabı vereceğine inancımız tamdır.

GÜMREN DE DİLEKÇE VERDİ

Türkkan'ın hakaret ettiği şehit yakını Tahir Gümren ile Bingöl Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları Derneği (BİŞHAK) Başkanı Naim Tan da Bingöl Adliyesi'ne giderek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Adliyeye Anadolu Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen de gelerek destek verdi. Tahir Gümren, Benim açıklayacağım başka bir şey yoktur. Türk adaletine güveniyorum, bugün başvurumuzu yaptık dedi.

TÜRKKAN'I İSTİFAYA ÇAĞIRDILAR

Tunceli Şehit ve Gazi Sendikaları İl Yönetimi de Türkkan'ı protesto ederek istifaya çağırdı. Hükümet konağı bahçesinde üyeler ile birlikte açıklama yapan Tunceli Şehit Gazi Sendikaları İl Başkanı Semin Ergin, Türkkan, şehit yakınımızla yaşadığı diyalog sonucu, milletimizin oylarıyla seçtiği ve dolayısıyla onu temsil etme sorumluluğunu atfettiği bir milletvekiline hiçbir suretle yakışmayan sözler sarf etmiş ve insanı utanca boğan bu çirkin ifadesi dolasıyla toplum vicdanında derin bir yara açmıştır. Gazi Meclisi'mizin bahçesinden dahi geçmemesi gereken bu vatandaşımızı, derhal istifaya çağırıyoruz diye konuştu.

KORUCULAR TEPKİ GÖSTERDİ

Mardin'de ise Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir, İYİ Partili Türkkan'ın ülke için canını veren bir şehit yakınına küfretmesinin asla kabul edilemez olduğunu belirterek, Şehidin emaneti olan ailesine yapılan bu çirkin hareketin bedeli ödenmeli ifadelerini kullandı.

AKŞENER VE TÜRKKAN HAKKINDA SUÇ DUYURUSU
AKŞENER VE TÜRKKAN HAKKINDA SUÇ DUYURUSU
AKŞENER VE TÜRKKAN HAKKINDA SUÇ DUYURUSU
AKŞENER VE TÜRKKAN HAKKINDA SUÇ DUYURUSU
AKŞENER VE TÜRKKAN HAKKINDA SUÇ DUYURUSU
AKŞENER VE TÜRKKAN HAKKINDA SUÇ DUYURUSU
AKŞENER VE TÜRKKAN HAKKINDA SUÇ DUYURUSU
AKŞENER VE TÜRKKAN HAKKINDA SUÇ DUYURUSU
AKŞENER VE TÜRKKAN HAKKINDA SUÇ DUYURUSU
AKŞENER VE TÜRKKAN HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Diyarbakır, İYİ Parti, Türkiye, Şehit, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AKŞENER VE TÜRKKAN HAKKINDA SUÇ DUYURUSU - Son Dakika


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SON DAKİKA: AKŞENER VE TÜRKKAN HAKKINDA SUÇ DUYURUSU - Son Dakika
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