Son Dakika Haberleri: Akşener ve Uysal'dan Mersin'de ortak miting

Akşener ve Uysal'dan Mersin'de ortak miting

40 dakika önce

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Türkiye sanayide, tarımda üretecek.

Akşener ve Uysal'dan Mersin'de ortak miting, System.String[]
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Türkiye sanayide, tarımda üretecek. Çiftçi zengin olacak. İşsiz gencimiz iş bulacak. Tencere kaynatamayan anneler tencerelerinde et pişirebilir olacak. Üreten belediyecilik, katma değer üreten belediyeciliği Mersin'den Türkiye geneline yayacağız." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 06:08 

Meral Akşener, İYİ Parti, Türkiye, Mersin, Ekonomi
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