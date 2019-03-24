Akşener ve Uysal'dan Mersin'de ortak miting
40 dakika önce
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Türkiye sanayide, tarımda üretecek.
İYİ Parti
Genel Başkanı Meral Akşener
, "Türkiye
sanayide, tarımda üretecek. Çiftçi zengin olacak. İşsiz gencimiz iş bulacak. Tencere kaynatamayan anneler tencerelerinde et pişirebilir olacak. Üreten belediyecilik, katma değer üreten belediyeciliği Mersin
'den Türkiye geneline yayacağız." dedi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 06:08
Alexandra Stan'den Fenerbahçe'nin Kampanyasına Destek
Belçika-Türkiye Maçını Bırakıp Hamburger Yemeye Giden Eden Hazard'dan Yıllar Sonra Gelen İtiraf
İstanbul Havalimanı'nda Vardiyalarla Birlikte 3 Bin Taksici Çalışacak
Katar Emiri'nden, Türkiye'ye 15 Milyar Dolarlık Yatırım