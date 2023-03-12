Akşener ve Yavaş, Depremzede Gencin Üniversite Sınavlarına Hazırlanmasına Yardımcı Olacak: "Biz Halledelim Bu Kızın Her Şeyini. Kız Çocuklarının İşi... - Son Dakika
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Akşener ve Yavaş, Depremzede Gencin Üniversite Sınavlarına Hazırlanmasına Yardımcı Olacak: "Biz Halledelim Bu Kızın Her Şeyini. Kız Çocuklarının İşi...

12.03.2023 17:24

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde ziyaret ettikleri depremzede aileye, lise son sınıf öğrencisi olan kızlarının üniversite sınavlarına hazırlanması için yardımcı olma sözü verdi. Akşener, “Biz halledelim bu kızın her şeyini. Kız çocuklarının işleri çok zor, hayat boyu zor oldu. Bizim her şeyimiz zor. Benim 50 sene evvelki şansım sizde yok. Burada çalışamaz” dedi.

Haber: MAHİR BAĞIŞ – Kamera: FATİH NAZIM EFE

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde ziyaret ettikleri depremzede aileye, lise son sınıf öğrencisi olan kızlarının üniversite sınavlarına hazırlanması için yardımcı olma sözü verdi. Akşener, "Biz halledelim bu kızın her şeyini. Kız çocuklarının işleri çok zor, hayat boyu zor oldu. Bizim her şeyimiz zor. Benim 50 sene evvelki şansım sizde yok. Burada çalışamaz" dedi.

Meral Akşener ve Mansur Yavaş, bugün Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine Şekeroba mahallesinde depremzedeleri ziyaret etti.

"EĞİTİM HAYATI BİTTİ. TELEFON, İNTERNET, BİLGİSAYAR, HİÇBİR ŞEY YOK"

Akşener ve Yavaş, Şekeroba'da depremzedelerin kaldığı bir çadıra girerek onlarla sohbet etti, yaşadıkları sorunları dinledi. Bir depremzedenin "Çadırımız yok" sözlerine üzerine Yavaş, "Çadır gönderelim" karşılığını verdi.

Akşener, 23 yaşında bir kızı ve 12 yaşında bir oğlu olduğunu söyleyen depremzedeye, "İmkanları var mı, bu uzaktan eğitimle ilgili. Zaten orada bilgisayar falan hiçbir şey kalmamıştı" dedi. Lise son sınıfta okuduğunu söyleyen bir öğrenci, "Eğitim hayatı bitti. Telefon, internet, bilgisayar, hiçbir şey yok" dedi.

"BİZ HALLEDELİM BU KIZIN HER ŞEYİNİ"

Öğrencinin annesi ise "Sınava girecek, hazırlık hiçbir şey yok. Bu yılı sildik biz, tekrar baştan başlayacak" diye konuştu. Akşener'in "Çalışabilecek imkanın var mı kızım" diye sorması üzerine öğrenci, "Psikolojim izin vermiyor" yanıtını verdi. Akşener, öğrencinin annesine, kızlarının üniversite sınavlarına Ankara'da hazırlanması için yardımcı olabileceklerini belirterek, "Biz halledelim bu kızın her şeyini. Kız çocuklarının işleri çok zor, hayat boyu zor oldu. Bizim her şeyimiz zor. Benim 50 sene evvelki şansım sizde yok. Burada çalışamaz" dedi. Yavaş ise "Özel eğitim verdiririz. Açtık biz öyle bir şey" diye konuştu.

Başka bir depremzedenin "Acil çadır ya da konteynere ihtiyacımız var. 5 kişi kalıyoruz. Biz burada dört aile kaldık" sözleri üzerine Yavaş, "Bir çadırda 5 kişi kalır mı? Ben çadır gönderirim. Adresi alıyorum, ben göndereceğim" dedi.

Akşener'i görmek için çadır dışında bekleyen bir yurttaş, birkaç aylık çocuğunun üzerine deprem sırasında soba borularının düştüğünü söyledi. Yurttaş, "Kayınvalidemle beraber kaldığım için hiçbir hak talep edemiyorum. Konteyner falan, hiçbir hakkım yok" diye konuştu. Akşener, yurttaşın bilgilerini alarak konteyner için yardımcı olacağını söyledi. Akşener, daha sonra çocuklarla fotoğraf çektirdi.

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Güncel Akşener ve Yavaş, Depremzede Gencin Üniversite Sınavlarına Hazırlanmasına Yardımcı Olacak: 'Biz Halledelim Bu Kızın Her Şeyini. Kız Çocuklarının İşi... - Son Dakika


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