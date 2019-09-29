Akşener "viral enfeksiyon" tedavisi görüyor
36 dakika önce
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, viral enfeksiyon nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden yarın taburcu edileceği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 10:12 Kaynak: AA
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, viral enfeksiyon nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden yarın taburcu edileceği öğrenildi.
Alınan bilgiye göre, Akşener, dün rahatsızlanarak özel bir hastaneye gitti.
"Viral enfeksiyon" teşhisiyle tedavisi devam eden Akşener'in rahatsızlığının büyük ölçüde giderildiği ve yarın taburcu edileceği belirtildi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hastaneye kaldırıldı Siirt'te teröre ağır darbe: 8 terörist etkisiz hale getirildi Off-Road Türkiye Şampiyonası 3. ayak yarışları nefes kesti Nişana gidenlerin minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı