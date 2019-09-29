Son Dakika Haberleri: Akşener "viral enfeksiyon" tedavisi görüyor
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Akşener "viral enfeksiyon" tedavisi görüyor

36 dakika önce

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, viral enfeksiyon nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden yarın taburcu edileceği öğrenildi.

Akşener

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, viral enfeksiyon nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden yarın taburcu edileceği öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Akşener, dün rahatsızlanarak özel bir hastaneye gitti.

"Viral enfeksiyon" teşhisiyle tedavisi devam eden Akşener'in rahatsızlığının büyük ölçüde giderildiği ve yarın taburcu edileceği belirtildi.

Meral Akşener, İYİ Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 10:12 Kaynak: AA
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