Son Dakika Haberleri: Akşener, yeni adayları açıkladı

Akşener, yeni adayları açıkladı

1 saat önce

TBMM'de partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bazı illerin belediye başkan adaylarını açıkladı.

Akşener, yeni adayları açıkladı, System.String[]
TBMM'de partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bazı illerin belediye başkan adaylarını açıkladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 11:40 

Meral Akşener, İYİ Parti, Ekonomi
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