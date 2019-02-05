Akşener, yeni adayları açıkladı
1 saat önce
TBMM'de partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bazı illerin belediye başkan adaylarını açıkladı.
TBMM'de partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bazı illerin belediye başkan adaylarını açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 11:40
İYİ Parti, 5'i Büyükşehir 9 İlde Adayını Açıkladı
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