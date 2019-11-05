Son Dakika Haberleri: Akşener: "Yeni anayasayla kuvvetler ayrılığını yeniden tesis edeceğiz"
Son Dakika Güncel Akşener: 'Yeni anayasayla kuvvetler ayrılığını yeniden tesis edeceğiz'

Akşener: "Yeni anayasayla kuvvetler ayrılığını yeniden tesis edeceğiz"

6 saat önce

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması

TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. (7)

Akşener: Yeni anayasayla kuvvetler ayrılığını yeniden tesis edeceğiz

Meral Akşener, İYİ Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 11:07 Kaynak: AA
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