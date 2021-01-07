Akşener, yeni yılda esnaf ziyaretlerine Ankara'nın ilçelerinden başladı - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yeni yılda esnaf ziyaretlerine başkentten başladı.

Beypazarı ve Nallıhan ilçelerindeki esnafı ziyaret eden Akşener, esnafın sorunlarını dinledi. Ziyaret sırasında bir vatandaş, Akşener için yazdığı şiiri okudu.

Esnafla fotoğraf çektiren Akşener'e, yöresel hediyeler takdim edildi.