Son Dakika Haberleri: Akşener: "Yerel Seçimlerin Türkiye'nin Bekası ile Ne Alakası Olduğunu Anlayabilmiş Değilim"

Akşener: "Yerel Seçimlerin Türkiye'nin Bekası ile Ne Alakası Olduğunu Anlayabilmiş Değilim"

58 dakika önce

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, medya temsilcileriyle kahvaltıda bir araya geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, medya temsilcileriyle kahvaltıda bir araya geldi. (6)

"Yerel seçimlerin Türkiye'nin bekası ile ne alakası olduğunu anlayabilmiş değilim"

"Rahat olsunlar. İkisinin de koltukları tehlikede değil."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 02:36 Kaynak: AA

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