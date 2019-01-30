Akşener: "(Yıldırım'ın İstifası) Bu Sağduyuyu Gösterdiği İçin Kendisine Teşekkür Ediyorum"
45 dakika önce
- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklaması Sergideki fotoğraflardan görüntüler ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye-Yunanistan Nüfus Mübadelesi Anlaşması'nın 96. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek konferans öncesi açıklamalarda bulundu.
- İYİ Parti
Genel Başkanı Meral Akşener
'in açıklaması
Sergideki fotoğraflardan görüntüler ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye- Yunanistan
Nüfus Mübadelesi Anlaşması'nın 96. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek konferans öncesi açıklamalarda bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 04:22 Kaynak: AA
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