Son Dakika Haberleri: Akşener: "(Yıldırım'ın İstifası) Bu Sağduyuyu Gösterdiği İçin Kendisine Teşekkür Ediyorum"

Akşener: "(Yıldırım'ın İstifası) Bu Sağduyuyu Gösterdiği İçin Kendisine Teşekkür Ediyorum"

45 dakika önce

- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklaması Sergideki fotoğraflardan görüntüler ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye-Yunanistan Nüfus Mübadelesi Anlaşması'nın 96. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek konferans öncesi açıklamalarda bulundu.

- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklaması
Sergideki fotoğraflardan görüntüler ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye- Yunanistan Nüfus Mübadelesi Anlaşması'nın 96. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek konferans öncesi açıklamalarda bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 04:22 Kaynak: AA

Türkiye, Meral Akşener, İYİ Parti, Yunanistan, Güncel
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