Son Dakika Haberleri: Akşener: "YSK eliyle milli irade gasp edildi"

Akşener: "YSK eliyle milli irade gasp edildi"

1 saat önce

- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.

- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması
TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. -2-
Akşener: YSK eliyle milli irade gasp edildi
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 10:21 Kaynak: AA
Meral Akşener, İYİ Parti, Güncel
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