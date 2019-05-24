Son Dakika Haberleri: Akşener - YSK'nın İstanbul seçimlerine ilişkin gerekçeli kararı

Akşener - YSK'nın İstanbul seçimlerine ilişkin gerekçeli kararı

1 saat önce

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Swiss Otel'de düzenlenen iftar yemeği öncesinde basın mensuplarının sorularını cevapladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Swiss Otel'de düzenlenen iftar yemeği öncesinde basın mensuplarının sorularını cevapladı.
Akşener - YSK'nın İstanbul seçimlerine ilişkin gerekçeli kararı
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 11:41 Kaynak: AA
Swissotel, İYİ Parti, Güncel
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