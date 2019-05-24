Akşener - YSK'nın İstanbul seçimlerine ilişkin gerekçeli kararı
1 saat önce
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Swiss Otel'de düzenlenen iftar yemeği öncesinde basın mensuplarının sorularını cevapladı.
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 11:41 Kaynak: AA
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Swiss Otel'de düzenlenen iftar yemeği öncesinde basın mensuplarının sorularını cevapladı.
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