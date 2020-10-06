Akşener: (Hayvan Hakları) Bu kanunun gündeme getirilmesi olumlu karşıladığımız bir konudur" - Son Dakika

Akşener: (Hayvan Hakları) Bu kanunun gündeme getirilmesi olumlu karşıladığımız bir konudur"
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gazetecilerin sorusunu cevaplaması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı çıkışında gazetecilerin sorusunu cevapladı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gazetecilerin sorusunu cevaplaması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı çıkışında gazetecilerin sorusunu cevapladı.
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