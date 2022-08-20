Akşener, Zeytinburnu'nda: "Şuculuk Buculuk Üzerinden Oy Vermeye Kalkışırsanız Kazık Yiyorsunuz" - Son Dakika
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Akşener, Zeytinburnu'nda: "Şuculuk Buculuk Üzerinden Oy Vermeye Kalkışırsanız Kazık Yiyorsunuz"

20.08.2022 02:40

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bugün İstanbul'daki ziyaretlerinin üçüncü durağı Zeytinburnu'nda esnafın derdini dinledi. Akşener, “Şuculuk, buculuk üzerinden hepimizi birbirine düşüren bir dille siyaset yapılıyor. Günü geldiğinde oylarınızı vereceksiniz. Ama şuculuk buculuk üzerinden oy vermeye kalkışırsanız kazık yiyorsunuz. AK Partili belediyeler tablet dağıttılar. O tabletler yandaşlara gitti, tanıdığı olana gitti. Ayısı, dayısı olana gitti” dedi.

Haber: EDDA SÖNMEZ - Kamera: FAHRETTİN ÖZTÜRK

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bugün İstanbul'daki ziyaretlerinin üçüncü durağı Zeytinburnu'nda esnafın derdini dinledi. Akşener, "Şuculuk, buculuk üzerinden hepimizi birbirine düşüren bir dille siyaset yapılıyor. Günü geldiğinde oylarınızı vereceksiniz. Ama şuculuk buculuk üzerinden oy vermeye kalkışırsanız kazık yiyorsunuz. AK Partili belediyeler tablet dağıttılar. O tabletler yandaşlara gitti, tanıdığı olana gitti. Ayısı, dayısı olana gitti" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün İstanbul'da Küçükçekmece; Güngören ve Zeytinburnu esnafıyla bir araya geldi. Akşener'in üçüncü durağı Zeytinburnu'nda esnaf ziyaretinin ardından vatandaşlara seslendi. Uzun bir sürenin ardından Zeytinburnu'nda olduğu için mutluluk duyduğunu dile getiren Akşener, milletvekili olduğu dönemde de dükkanları gezdiğini belirterek, şunları söyledi:

"ŞUCULUK BUCULUK ÜZERİNDEN OY VERMEYE KALKIŞIRSANIZ KAZIK YİYORSUNUZ: 2,5 yıldır dükkan dükkan, esnaf esnaf, ilçe ilçe, il il geziyorum. Pandemiden önce başladık, pandemiden sonra devam ettirdik. Bu ülkede gerçekten vatandaşların, milletimizin, esnafın, atanamayan öğretmenin, EYT'linin, atanamayan gençlerin, akşama hangi yemeği pişireceğim diyen annenin, yurt problemi çeken öğrencilerin, kiraların uçup gittiği İstanbul'da ve Türkiye'de kiracıların, dertlerin konuşulmadığı, buna karşılık şuculuk, buculuk üzerinden hepimizi birbirine düşüren bir dille siyaset yapılıyor. Günü geldiğinde oylarınızı vereceksiniz amenna. Burada elbette hepimizi tartın ve bu tartıyı hangi parti, hangi siyasetçi bizim derdimizle ilgilenir, hangi çözümleri oluşturuyor, hangi çözüm daha iyi üzerinden tartın ve ona göre oyunuzu verin. Ama şuculuk, buculuk üzerinden oy vermeye kalkışırsanız kazık yiyorsunuz.

AK PARTİLİ BELEDİYELER TABLET DAĞITTILAR. O TABLETLER AYISI OLANA, DAYISI OLANA GİTTİ: Çocuğunun tableti var mı diye sorduğum insanların büyük çoğunluğu sokakta, o ilkokuldaki çocuğun tableti yok. İki sene EBA'ya girildi. AK Partili belediyeler tablet dağıttılar. O tabletler yandaşlara gitti, tanıdığı olana gitti. Ayısı olana, dayısı olana gitti. Hakkınızı gasp ediyorlar. Sizi yün yumaklarıyla meşgul ediyorlar. Karşınızda duran bu kadını senelerdir bu bölge tanır. Yahu, Zeytinburnu'nun orta yerinde ben PKK'lıyım ama Diyarbakır'a, Batman'a, Mardin'e gittiğimde de faili meçhulcuyum. Arkadaş ben neyim ya? Ben hangisiyim karar verin.

BİZ, HIRSIZLIK YAPMAYACAĞIZ 500 MİLYON DOLARLIK UÇAKLARLA GEZMEYECEĞİZ: Biz, 92 puanla atanamamış gencin acısını konuşmaya devam edeceğiz. Biz mülakat sisteminin AK Parti'ye iş bulma kurumu gibi davranmasını konuşmaya, onlar kaldırmıyorsa biz kaldıracağız demeye devam edeceğiz. Biz, 82 puanla, 92 puanla atanamayıp 62 puanla, 58 puanla atanmış gençlerin yanında ağlayan, umutsuz çocukların derdinin peşinde olmaya devam edeceğiz. Onlara çözüm üreteceğiz. En düşük emekli maaşı 3 bin 500 TL. Halbuki biz dedik ki en düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olsun. Asgari ücret de yeniden güncellensin. Soruyorum bu dükkanların içinde asgari ücretle çalışanlara, evi kira olanın geçinmesi mümkün değil. 3 bin liralık kiralar olmuş 6 bin lira. Ev sahipleri diyor ki; 'Çık 6'yı beğenmiyorsan 10 kağıda veririm.' Sizden duydum. Biz, hırsızlık yapmayacağız. 500 milyon dolarlık uçaklarla gezmeyeceğiz."

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Akşener, Zeytinburnu'nda: 'Şuculuk Buculuk Üzerinden Oy Vermeye Kalkışırsanız Kazık Yiyorsunuz' Akşener, Zeytinburnu'nda: 'Şuculuk Buculuk Üzerinden Oy Vermeye Kalkışırsanız Kazık Yiyorsunuz' MERAL AKŞENER ZEYTİNBURNU'NDA ESNAFI ZİYARET ETTİ MERAL AKŞENER ZEYTİNBURNU'NDA ESNAFI ZİYARET ETTİ İSTANBUL-BAKAN KURUM, ZEYTİNBURNU'NDA GENÇLERLE BİR ARAYA GELDİ İSTANBUL-BAKAN KURUM, ZEYTİNBURNU'NDA GENÇLERLE BİR ARAYA GELDİ
Kaynak: ANKA

Zeytinburnu, İstanbul, Siyaset, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akşener, Zeytinburnu'nda: 'Şuculuk Buculuk Üzerinden Oy Vermeye Kalkışırsanız Kazık Yiyorsunuz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akşener, Zeytinburnu'nda: "Şuculuk Buculuk Üzerinden Oy Vermeye Kalkışırsanız Kazık Yiyorsunuz" - Son Dakika
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