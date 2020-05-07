Aksigorta, 60'ıncı yıl dönümünü dijital ortamda kutladı - Son Dakika
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Aksigorta, 60'ıncı yıl dönümünü dijital ortamda kutladı

6 saat önce

Aksigorta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 60. yıl dönümünü Sabancı Holding Yönetim Kurulu Bakanı Güler Sabancı, Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cenk Alper, Sabancı Holding Finansal Hizmetler Grup Başkanı ve Aksigorta Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Dinçer ve Aksigorta üst...

Aksigorta, 60'ıncı yıl dönümünü dijital ortamda kutladı, System.String[]

Aksigorta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 60. yıl dönümünü Sabancı Holding Yönetim Kurulu Bakanı Güler Sabancı, Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cenk Alper, Sabancı Holding Finansal Hizmetler Grup Başkanı ve Aksigorta Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Dinçer ve Aksigorta üst düzey yöneticileri, çalışanları ve iş ortaklarıyla dijital ortamda kutladı.

Sabancı Holding iştiraki Aksigorta'dan yapılan açıklamaya göre, kurulduğu 1960'tan bu yana sektöre ve ekonomiye katkı sunan Aksigorta, yenilikçi ve çözüm odaklı ürün ve hizmetleriyle 60'ıncı yıl dönümünde de "güven ve yenilikçiliğin" adresi olmaya devam ediyor.


Aksigorta, 10 bölge müdürlüğü, 670 çalışanı ve 3000 bağımsız acentesi ile sektöre ve ekonomiye katkı sunmayı sürdüren ve geride bıraktığı 60 yıl boyunca birçok ilki gerçekleştirerek müşterilerinin hayatını kolaylaştırıyor.

"Yeni dönemde de yeni ilkler bekliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Holding Yönetim Kurulu Bakanı Güler Sabancı, "Aksigorta, insanların zor zamanında ilaç olmayı, yanında bulunmayı, çözüm olmayı biliyor. 60 yıldır çok öncü işler gerçekleştirdiniz, yıllar boyunca da pek çok ilke imza attınız. Yeni dönemde de yeni ilkler bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Aksigorta'nın 60 yıldır başarılarla ilerleyen bir şirket olduğunu belirten Sabancı, şunları kaydetti:

"Bugün içinde bulunduğumuz bu şartlarda hayatı ertelemeden yaşamamız gerekiyor. Bu kutlama etkinliğini de bugünün şartlarıyla, ertelemeden gerçekleştirdiğiniz için hepinizi tebrik ediyorum. Aksigorta olarak, motivasyonu yüksek ve oldukça başarılı bir ekipsiniz. 2019 yılında başarılı sonuçlar aldınız. 2020 gibi zor bir yıla da oldukça başarılı bir şekilde başladınız ve şu andaki rakamlar da bu başarının devam ettiği yönünde. Müşteri memnuniyeti sonuçlarınız her zaman yüksek. İş olarak insanların hep sıkıntılı zamanlarında yanında olursunuz."

"Aksigorta geleceği tasarlıyor ve şekillendiriyor"

Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper ise "Bir yeni geleceğe adapte olmaya çalışan şirketler var bir de o geleceği tasarlayan şirketler var. Ben, Aksigorta'yı o yeni geleceği tasarlayacak şirketlerden biri olarak görüyorum." açıklamasını yaptı.

Aksigorta'nın köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirten Alper, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Aksigorta'yı kutluyor, tebrik ediyorum. 60 yıl sonra da genç düşünce yapısıyla yarışa yeniden başlıyormuş gibi, dinamik ve enerji dolu olmak, Aksigorta'nın yenilenebilir oluşunun en büyük göstergesi. Aksigorta bir taraftan bugünü yönetirken, bir taraftan da geleceği tasarlıyor ve şekillendiriyor. Kovid-19 sonrasında yeni geleceğin nasıl olacağını önce bize sonra da tüm sektöre anlatacaksınız. Bunu yapacak güç de enerji de sizde var."

"Aksigorta hem sigorta sektörünün parlayan yıldızlarından biri"

Sabancı Holding Finansal Hizmetler Grup Başkanı ve Aksigorta Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Dinçer ise "Aksigorta hem sigorta sektörünün hem de Sabancı Topluluğu'nun parlayan yıldızlarından biri. Önümüzdeki yıllarda da başarımızı artıracağımıza, bugünkünden daha yukarı noktalara bayrağımızı taşıyacağımıza inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Dinçer, uyum içinde çalışan ve harika bir yönetim ekiplerinin olduğunu belirterek, "Şirketine son derece bağlı güçlü bir çalışan kadromuz var. Son yıllarda yaptığımız büyük teknoloji altyapı yatırımları ve uygulamaları sayesinde rekabetten ayrıştık. Bunların hepsinin temelinde başta yönetim kadrosunu ve tüm çalışanlarımızı görüyorum. Başarılarınız, katkılarınız, özverili çalışmalarınız için her birinize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.


"60 yıldır güven ve yenilikçiliğin adresiyiz"


Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen de sigortacılık alanında 1960 yılında başlayan yolculuğu emin adımlarla sürdürdüklerini kaydederek, "Sabancı Grubu güvencesi ve Ageas'ın desteği ile birlikte; çalışanlarımızdan, müşteri ve iş ortaklarımızdan aldığımız güçle 60 yıldır sektöre yön veriyor, önemli bir başarı öyküsüne imza atıyoruz. Bugün Türkiye'nin en güvenilir ve aynı zamanda en karlı şirketiyiz. Şüphesiz ki bu başarıda en büyük paya sahip olanlar; büyük Aksigorta ailesini oluşturan çalışanlarımız, iş ortaklarımız ve paydaşlarımızdır. Bambaşka sigortacılık anlayışından taviz vermeden, zamanın diline hızla adapte olabilen organizasyon yapımız, yenilikçi vizyoner bakış açımızla; geçen 60 yılda olduğu gibi, önümüzdeki yıllarda da ülkemize, iş ortaklarımıza ve paydaşlarımıza kazandırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Sabancı Holding, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.05.2020 03:24 Kaynak: AA


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