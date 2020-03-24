Aksigorta, acenteleri için yeni destek paketi açıkladı - Son Dakika
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Aksigorta, acenteleri için yeni destek paketi açıkladı

6 saat önce

Aksigorta, acentelerinin, koronavirüsün etkili olduğu bu süreçte iş sürekliliğini sağlamak ve değişen iş yapış biçimlerine kolaylıkla adapte olabilmeleri amacıyla yeni "Acente Destek Paketi"ni açıkladı.

Aksigorta, acenteleri için yeni destek paketi açıkladı, System.String[]

Aksigorta, acentelerinin, koronavirüsün etkili olduğu bu süreçte iş sürekliliğini sağlamak ve değişen iş yapış biçimlerine kolaylıkla adapte olabilmeleri amacıyla yeni "Acente Destek Paketi"ni açıkladı.

Aksigorta'dan yapılan açıklamaya göre, dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgın hastalığı tüketici alışkanlıklarını değiştiriyor ve değişen bu koşullar acentelerin iş yapış şekillerine de etki ediyor.

Sigorta satışının da etkilendiği bu dönemde en büyük dağıtım kanalı olan acentelerinin iş sürekliliğini sağlamak, değişen koşullara hızla adapte olabilmelerine ve gelir kayıplarını minimumda tutabilmelerine destek olmak amacıyla Sabancı Holding iştiraki Aksigorta sektörde bir ilke imza atarak "Acente Destek Paketi"ni oluşturdu.

"Bu paket ile acentelerimize destek olmak istiyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen, üç farklı konsepte hazırladıkları, "İşinin Yanındayım", "Senin Yanındayım" ve "Geleceğinin Yanındayım" destek paketleri oluşturduklarını belirterek, her zaman olduğu gibi bu zorlu süreçte de Aksigorta olarak acentelerinin yanında olduklarını aktardı.

Uğur Gülen, Aksigorta olarak, mevcut duruma hep birlikte nasıl adapte olabileceklerini değerlendirdiklerini bildirerek, "Bu dönemde gelir kaybını minimize etmek, nakit akışlarına destek olmak, günlük hayatın devamlılığına ve boş vakitlerin değerlendirmesine olanak sunmak, acil sağlık sorunlarında tıbbi desteğe hızlı şekilde erişmelerini sağlamak amacıyla hazırladığımız bu paket ile acentelerimize destek olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Nakit akışları ve gelir kaybına desteğin öncelikli olduğunu vurgulayan Gülen, şunları kaydetti:

"Acentelerimiz için sunduğumuz öncelikli destek, anlık nakit ihtiyaçlarını göz önüne alarak komisyon ödemelerini artık haftalık olarak gerçekleştirmek oldu. Aynı zamanda, acentelerimizin ana gelir kalemlerinden biri olan protokollerde hedef gerçekleştirme oranlarımızı düşürerek hedeflere ulaşmalarını kolaylaştırmayı amaçladık ve kazançlarını artırabilmek adına komisyon sistemimizde esneklikler sağladık. Öte yandan, bu zamana kadar kampanyada başarı karşılığında verdiğimiz Başarı Rüzgarı'nı müşteri taleplerinin azaldığı bu dönemde tüm acentelerimize hediye ettik."

Tıbbi destek hattı, ek internet paketi ve online eğitimle destek

Gülen, bu süreçte evde kalmanın önemini hatırlatarak, "Acentelerimizin hastaneye gitmekten kaçındıkları bu süreçte, acil sağlık ihtiyaçları için 7 gün 24 saat hizmet veren tıbbi destek hattımızı devreye soktuk. Acentelerimizin evlerinde geçirdikleri sürede artan internet ihtiyaçlarına yönelik olarak, ek internet paketi desteği de veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Uğur Gülen, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda bu zorlayıcı dönemde acentelerimizin gündemden biraz olsun uzaklaşarak, moral depolamaları amacıyla Digitürk eğlence paketini hizmetlerine sunduk. Tüm bunların yanı sıra Aksigorta olarak, acentelerimizin eğitimlerini her zaman ön planda tutan bir şirket olduk. Bu sebeple sunduğumuz bir diğer destek ise online eğitimler oldu. Böylelikle acentelerimiz, evlerimizde olduğumuz ve vaktimizin nispeten daha bol olduğu bu süreçte, vakitlerini kişisel eğitimlerine harcayabilecek, internet ortamında kendilerine ve işlerine yatırım yapmaya devam edebilecek."

Uğur Gülen, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 12:34 Kaynak: AA

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