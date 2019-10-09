Son Dakika Haberleri: Aksigorta, acenteleriyle geleceği konuştu
Son Dakika Güncel Aksigorta, acenteleriyle geleceği konuştu

Aksigorta, acenteleriyle geleceği konuştu

1 saat önce

Aksigorta, Ankara, İzmir ve İstanbul'da bulunan yaklaşık 200 acentesiyle bir araya geldi.

Aksigorta, acenteleriyle geleceği konuştu, System.String[]

Aksigorta, Ankara, İzmir ve İstanbul'da bulunan yaklaşık 200 acentesiyle bir araya geldi.

Aksigorta'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, "Senin Yanındayım"', "İşinin Yanındayım", "Geleceğinde Yanındayım" başlıkları ile Acente Segmentasyonu'nu gerçekleştirdi.

Bu bağlamda, eylül ayı içerisinde ikişer günlük eğitim programları düzenleyen Aksigorta, Ankara, İzmir ve İstanbul'da bulunan VIP ve Elite Plus segmentindeki yaklaşık 200 acentesi ile buluştu.

Bilgi Üniversitesi iş birliğiyle Parasal Zeka ve Eğitim Oyunları isimli kitapların yazarı Hakan Turgut ile bir araya gelen Aksigorta acenteleri, "Müşteri Odaklılık ve Dijital Medya" ile "Fütürist Liderlik" konularında eğitim aldı.

Eğitimlerin ikinci ayağı olarak ekim ayında da VIP Plus acenteleri ile bir araya gelecek olan Aksigorta, 2020'de de acentelerinin eğitimlerini desteklemeye devam edecek.

İstanbul, Ankara, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 11:24 Kaynak: AA
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