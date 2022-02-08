Aksigorta'da çalışma kültürü değişiyor - Son Dakika

Aksigorta, salgın sürecinde hayata geçirdiği uzaktan çalışma sistemini kalıcı hibrit model haline getirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aksigorta, çalışma kültüründe köklü ve önemli değişimleri hayata geçirdi. Salgın sürecinin başından bu yana yürüttüğü uzaktan çalışma sistemini, kalıcı hibrit modele dönüştürdü. Bu kapsamda işin geleceğinin ihtiyaçlarına yönelik olarak geleneksel hiyerarşik yapıyı ortadan kaldıran Aksigorta, çevik dönüşümle çalışanların bilgi ve deneyimlerini rahatça paylaşabildiği, sonuç odaklı bir ortam yarattı.

Smart@Work adı verilen hibrit çalışma modeli ile uzaktan çalışmayı kalıcı kurum kültürü haline getiren Aksigorta, yeni nesil ve dijital dünyaya uyumlu şekilde fiziksel birlikteliği zorunluluk olmaktan çıkararak, esnekliğe, özgürlüğe ve değer üretmeye odaklı bir yapı oluşturdu. Smart@Work ile Aksigorta'da ofis, ihtiyaç duyulduğunda, iş birliği ile daha üretken olacağına inanıldığında, keyifle gelinebilen bir çalışma mekanı haline getirildi.

Hibrit çalışma modeli kalıcı oluyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Gürkale, dijital altyapı yatırımları sayesinde Aksigorta'nın, 2 yıla yakın süredir uzaktan çalışma modelini başarıyla yürüttüğünü ifade etti.

Gürkale, "Pandemi sürecinin başından bu yana iş süreçlerimizi hiçbir aksaklık yaşamadan evlerimizden yürütebiliyoruz. Uzaktan çalışma modelinin getirmiş olduğu esneklik ve verimliliği; uzaktan çalışmaya elverişli rollerde pandemi sonrasında da kalıcı bir çalışma kültürü haline getirdik. Ofiste birlikte olmanın avantajlarından faydalanabilmek için çalışanlarımız, ayda minimum 5 gün ofisten çalışacaklar.

Böylelikle ofisler, her gün gelinen bir çalışma mekanı olmaktan çok, iş birliğinin, birbirinden öğrenmenin, sosyalleşmenin ve yaratıcılığın arttığı odaklı kullanım mekanı haline gelecek. Zamanımızı çok daha iyi kullanırken işimizi daha iyi yapabilecek, verimliliği arttırmış olacağız. Ofislerimizi de bu anlayışla, baştan aşağı geleneksel çalışma dizaynından çıkarıp, Smart@work anlayışımıza göre yeniledik. Aynı anlayışla işin geleceğine bugünden yatırım yapan Sabancı Topluluğu ile ortak çalışma prensiplerini benimsiyoruz." ifadelerini kullandı.

Çevik dönüşümle sonuç odaklı ekipler kuruldu

Geleceğin yeni beklenti ve ihtiyaçlarına yönelik olarak çalışma şekillerini yenilediklerini belirten Gürkale, "Aksigorta olarak, bağlı ve sonuç üreten bir organizasyon olmak için çevik, kendi kendini yöneten ekipler oluşturduk. Dönüşüm yarattığımız çalışma biçimimizle, tabuları ve hiyerarşinin getirdiği engelleri yıkarak; yerine herkesin söz hakkına sahip olduğu sonuç odaklı çevik ekipler kurduk. Aksigorta'nın yeni döneminde, geleceği dizayn edecek, gerekli yetkinlikleri kazandıracak ve geliştirecek bir çalışma ortamı yaratmayı ve çevik çalışma anlayışını tüm organizasyona kazandırarak, iş birimlerinin tamamını dönüştürmeyi hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.