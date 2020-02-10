Aksigorta'dan 2019'da 366 milyon lira net kar - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Aksigorta'dan 2019'da 366 milyon lira net kar - Son Dakika Ekonomi

Aksigorta'dan 2019'da 366 milyon lira net kar

6 saat önce

Aksigorta, 2019'da müşteri odaklı yaklaşımlar, inovasyon, analitik, yapay zeka ve yeni teknoloji yatırımlarına odaklanarak net karını 366 milyon liraya ulaştırdı.

Aksigorta'dan 2019'da 366 milyon lira net kar, System.String[]

Aksigorta, 2019'da müşteri odaklı yaklaşımlar, inovasyon, analitik, yapay zeka ve yeni teknoloji yatırımlarına odaklanarak net karını 366 milyon liraya ulaştırdı.

Sabancı Holding iştiraki Aksigorta, 2019 yılına ilişkin finansal tablosunu açıkladı.

Buna göre, Aksigorta, hedefleri doğrultusunda attığı adımlarla pazar payını yüzde 8,3 seviyesine çıkardı. Şirket, 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 30,9 artışla 4 milyar 474 milyon lira prim üretimi gerçekleştirdi.

Yıl sonu itibarıyla aktif büyüklüğünü 4 milyar 608 milyon liraya yükselten Aksigorta, 2018'de elde ettiği 228 milyon liralık net karını ise geçen yıl 366 milyon liraya ulaştırdı.

Sürdürülebilir karlılık ile daha fazla katma değer hedefi

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen, trafik branşında yüzde 35, nakliyat branşında yüzde 25, kasko branşında ise yüzde 23'lük büyüme elde ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Doğru stratejik adımlarımızın yanı sıra acentelerimiz ve çalışanlarımızın da gayretiyle oldukça başarılı bir yılı geride bıraktık. Önümüzdeki dönemlerde de karlı büyüme hedefimiz paralelinde hissedarlarımıza daha fazla katma değer yaratmayı planlıyoruz. Aksigorta olarak müşterinin ihtiyacına uygun ürün ve hizmetlerle geleceği güvence altına alıyoruz. Yeni Nesil Teknolojiler, RPA, AI, Digital Twin kullanımları ile dijitalleşerek müşteriler, dağıtım kanalları ve çalışanlar da dahil olmak üzere tüm paydaşlarımız için verimlilik ve ihtiyaç odaklı sigorta deneyimi yaratmak için çalışıyoruz. Şirket olarak, inovasyon, analitik, yapay zeka ve yeni teknolojiler konusunda yatırımlarımızı sürdüreceğiz."

Sabancı Holding, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 02:16 Kaynak: AA
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