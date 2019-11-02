Aksigorta'dan 259 milyon TL net kar

Aksigorta, bu yılın dokuz ayında 259 milyon TL net kar elde etti.

Aksigorta açıklamasına göre, Aksigorta, 9 ayında sektörün 8 puan üzerinde yüzde 28 büyüme gerçekleştirdi. Yüzde 27 artışla 9 aylık toplam prim üretimini 3,1 milyar TL seviyesine taşıyan Aksigorta, yüzde 51 büyüme ile net karını 91 milyon TL artırarak, 259 milyon TL'ye çıkardı.

Aynı dönemde şirketin aktif büyüklüğü ise 4,1 milyar TL'ye yükseldi.

Üçüncü çeyrek sonuçlarına göre, güçlü operasyonel karlılığın yanı sıra yüksek mali gelir neticesinde Aksigorta özsermaye karlılığı yüzde 46 seviyesinde gerçekleşti. Aksigorta'nın yönettiği finansal varlık büyüklüğü ise geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 26 büyüyerek 2,4 milyar TL seviyesine ulaştı.