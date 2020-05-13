Aksigorta'dan acentelerine altın ve hediye çeki - Son Dakika
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Aksigorta'dan acentelerine altın ve hediye çeki

6 saat önce

Acentelerinin 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutlayarak, 3 bin bağımsız acentesinde bulunan 10 bin çalışanına A101 ve CarrefourSA alışveriş çeki hediye eden Aksigorta, bu zorlu dönemde tüm acentelerine destek olmak amacıyla 60 grama kadar altın hediye edecek.

Aksigorta'dan acentelerine altın ve hediye çeki, System.String[]

Acentelerinin 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutlayarak, 3 bin bağımsız acentesinde bulunan 10 bin çalışanına A101 ve CarrefourSA alışveriş çeki hediye eden Aksigorta, bu zorlu dönemde tüm acentelerine destek olmak amacıyla 60 grama kadar altın hediye edecek.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, Aksigorta evlerinden çalışmayı sürdüren acentelerini yaptığı sürprizlerle desteklemeye devam ediyor.

Ürün ve hizmetlerini insan odaklı yaklaşımlarla geliştiren Sabancı Holding iştiraki Aksigorta, evlerimizde kalmanın hayati önem taşıdığı bugünlerde, en büyük dağıtım kanalı olan acentelerine yaptığı destekleri sürdürüyor. Aksigorta, 3 bin bağımsız acentesindeki 10 bin çalışanın hayatına dokunmayı hedefleyerek hem A101 ve CarrefourSA ile iş birliği gerçekleştirdi hem de bu zorlu dönemde onlara destek olmak amacıyla tüm acentelerine herhangi bir şarta bağlı olmaksızın altın hediye etme kararı aldı.

"60 yıldır olduğu gibi bugün de acentelerimizin yanındayız'"

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Tolga Tezbaşaran, "Bu yıl Aksigorta olarak 60'ıncı yıl dönümümüz. Salgın hastalık sebebiyle ne yazık ki kutlamalarımızı birbirimizden uzak bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Yine de 60 yıldır olduğu gibi bugün de acentelerimizin onların yanında olduğumuzu bilmesi bizim için oldukça önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Tezbaşaran, acentelerine her fırsatta destekte bulunduklarını belirterek, "Zor günlerden geçtiğimiz bu dönemde onların yanında olarak yetkili acentemiz olsun olmasın tüm acentelerimize 60 grama kadar altın hediye ediyoruz. Aynı zamanda sigorta emekçilerimizin 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutlayarak, 3 bin bağımsız acentemizdeki 10 bin çalışanımız ve onların ailelerinin hayatlarına dokunabilmek amacıyla A101 ve CarrefourSA ile iş birliği gerçekleştirdik. Başarımızın arkasındaki gizli gücümüz olan 10 bin çalışanımıza 150 lira değerinde alışveriş çeki hediye ediyoruz. Umarım bu zorlu günler geride kalacak ve yeniden acentelerimizle bir araya geleceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Sabancı Holding, 1 Mayıs, a101, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.05.2020 12:48 Kaynak: AA


Son Dakika

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