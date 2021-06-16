Aksigorta'dan Babalar Günü'ne özel PSA testi hediye

Aksigorta, Babalar Günü'ne özel olarak, acente ve erkek çalışanlarının yanı sıra kampanya döneminde Hayata Devam Sigortası'na sahip olacak tüm erkek müşterilerine prostat spesifik antijen (PSA) testi hizmeti hediye ediyor.

Aksigorta'dan yapılan açıklamaya göre, müşteri odaklı yaklaşımlarla ürün ve hizmetlerini geliştiren Sabancı Holding iştiraki Aksigorta, Babalar Günü'ne özel olarak, acente ve erkek çalışanlarının yanı sıra 14-27 Haziran tarihleri arasında "Hayata Devam Sigortası" satın alan erkek müşterilerine PSA testi hediye ediyor.

Hayata Devam Sigortası ile ani gelişen 13 farklı durum ve tehlikeli hastalık risklerine karşı güvence sağlayan sigortalılar ayrıca, Onkoloji Destek Paketi'ne de sahip olacaklar. Kişiye Özel Sağlık Danışmanlığı ile Hayata Devam Sigortası'na sahip sigortalılar, poliçe teminat kapsamı içerisindeki tehlikeli hastalık veya durumlara ait tedavi süreçlerinde tüm Türkiye'de geçerli ve telefonla ulaşabileceği pratisyen hekim danışmanlığı hizmeti alabilecek. Ayrıca Online Sağlık Danışmanlığı hizmeti sayesinde evlerinden çıkmadan 14 farklı branşta uzman ile görüntülü görüşme imkanı buluyorlar.