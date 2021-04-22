Aksigorta'dan "Bambaşka Sigortacılık Akademisi" eğitim projesi - Son Dakika

Sabancı Holding iştiraki Aksigorta, sektörün gelişimini desteklemek ve daha ileriye taşımak amacıyla "Bambaşka Sigortacılık Akademisi" eğitim projesini hayata geçirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Bilgi Üniversitesi iş birliği ile ortaya çıkan eğitim projesi ile Aksigorta, tüm sektör paydaşlarının geleceğine ve gelişimine katkı sunmayı amaçlıyor.

Sektörün var olan başarı çıtasını çok daha yüksek bir seviyeye çıkarmayı hedefleyen Aksigorta, sadece kendi acentelerinin değil, sektörün tüm paydaşlarını ve kariyerini sigortacılık sektöründe inşa edecek olan üniversite öğrencilerini "Bambaşka Sigortacılık Akademisi"ne davet ediyor.

Sorumluluk bilinciyle sektör gelişimine destek

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen, sigorta sektörünün gelişimini sorumluluk bilinciyle desteklediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Aksigorta olarak, Türkiye'deki sigorta sektörünün önde gelen oyuncularından birisiyiz. Sigorta sektörünün gelişimi konusunda biz ve bizim gibi sektör yapı taşlarının sorumluluğu bir hayli fazla. Bugüne kadar hayata geçirdiğimiz her yeni hizmet ve uygulamada değerli acentelerimize eğitim desteğinde bulunduk. Bambaşka Sigortacılık Akademisi ile bu eğitimleri genişleterek tüm sektör paydaşlarının faydalanacağı kapsamlı bir eğitim programını hayata geçirdik. Bilgi Üniversitesi iş birliği ile başlatmış olduğumuz Bambaşka Sigortacılık Akademisi'nde pek çok ürün, alanında uzman akademisyenler tarafından sektörümüzdeki tüm acentelere ve sektöre adım atmaya hazırlanan üniversite öğrencilerimize sunulacak. Akademi içerisinde ayrıca 'İlham Veren Seriler' isimli bir bölüm de tasarladık. Bu bölümde sektörün hafızası olarak nitelendirilen sigortacılık duayenleri, katılımcılarla bir araya gelerek deneyimlerini paylaşacaklar."

Tüm sektöre ücretsiz eğitim fırsatı

Verilen bilgiye göre, Aksigorta'nın sektörün gelişimine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği akademi, 6 aylık eğitim takvimi içeriyor. Sağlık sigortaları, yangın, nakliyat, alacak ve siber gibi pek çok ürünün yanı sıra risk mühendisliği, vergi hukuku, dijital pazarlama, yeni dünyada satış teknikleri ve uzaktan satışta müşteri ilişkileri gibi oldukça geniş bir perspektifte eğitim programı sunan akademi, alanında uzman akademisyenler tarafından katılımcılara ücretsiz eğitim fırsatı sunuyor.

Eğitim programı içerisinde yer alan "İlham Veren Seriler" bölümü ise sigortacılığa uzun yıllar emek vermiş sektör duayenlerini, sektörün tüm paydaşları ve üniversite öğrencileri ile bir araya getirecek. Acenteler ve üniversite öğrencileri için "benzersiz" bir deneyim ve bilgi aktarımının yaşanacağı "İlham Veren Seriler" bölümü ile katılımcılar, sigortacılığın dünü ve bugününü ilk ağızdan dinleme fırsatı yakalamış olacak.

"www.aksigorta.com.tr/bambaska-sigortacilik-akademisi" web sitesi üzerinden Bambaşka Sigortacılık Akademisi programının detayları incelenip eğitimlere kayıt olunabiliyor.