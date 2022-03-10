Aksigorta'dan Dünya Kadınlar Günü'ne özel hediye - Son Dakika
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Aksigorta'dan Dünya Kadınlar Günü'ne özel hediye

10.03.2022 17:25
Aksigorta'dan Dünya Kadınlar Günü'ne özel hediye

Aksigorta, tüm kadın acente sahipleri ve kadın acente çalışanlarının yanı sıra Hayata Devam Sigortası'na sahip tüm kadın müşterilerine mamografi hizmeti hediye ediyor.

Aksigorta, tüm kadın acente sahipleri ve kadın acente çalışanlarının yanı sıra Hayata Devam Sigortası'na sahip tüm kadın müşterilerine mamografi hizmeti hediye ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni nesil sigortacılık anlayışıyla hizmetlerini sürdüren Sabancı Holding iştiraki Aksigorta, Dünya Kadınlar Günü'nde, meme sağlığı konusunda farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

Acente ve kadın çalışanlarının yanı sıra Hayata Devam Sigortası'na sahip tüm kadın müşterilerine mamografi hizmeti hediye edecek olan Aksigorta, bu amaçla meme kanserine karşı bilinçlenmeyi sağlayacak.

Tüm Türkiye'de geçerli olan kampanyada 8-31 Mart'ta satın alınan Hayata Devam Sigortası poliçe sahibi kadınlar, Onkoloji Destek Paketi'ne ek olarak mamografi hizmetinden yararlanabilecek. Kadın acente çalışanları ve acente sahipleri ise çağrı merkezi üzerinden ad-soyad ve acente kodları ile birlikte kampanyaya dahil olarak hediye mamografi veya meme USG hizmetini 30 Haziran 2022'ye dek kullanabilecek.

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Dünya Kadınlar Günü, Sabancı Holding, Aksigorta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aksigorta'dan Dünya Kadınlar Günü'ne özel hediye - Son Dakika


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