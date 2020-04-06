Aksigorta'dan, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında, kamu otoriteleri tarafından yapılan "Evde Kal" çağrılarına bir destek geldi.

Aksigorta'dan yapılan açıklamaya göre, devreye aldığı yeni uygulamalar ile müşterilerinin evde kalmasını teşvik eden Aksigorta, kapıya kadar getirdiği hizmet ile hayatını kolaylaştırmayı sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Soner Akkaya, evde kalmanın hayati önem taşıdığı bu hassas dönemde, müşterilerinin evde kalmalarını teşvik etmek ve müşterilerinin mevcut ve olası sıkıntılarını gidermek üzere, birtakım yeni uygulamalar devreye aldıklarını belirtti.

Akkaya, şunları kaydetti:

"Hasar süreçlerimizde müşterilerimizin evden çıkmadan sıkıntılarını gidermek üzere Aksigorta olarak; oto ve oto dışı ekspertiz çalışmalarını uzaktan yapacak şekilde organize ederek online ekspertiz programı başlattık. Whatsapp üzerinden eş zamanlı paylaşım ve evrak temini, gerek görülen hallerde video ile uzaktan ekspertiz yöntemleri sunuyoruz. 'Kapıdan al, Kapıya teslim et' uygulamamız ile hasar gören araç sahiplerine ücretsiz vale ve çekici hizmeti sunuyor, gerekli servis bakım ve onarımını sağlıyoruz.

Uzaktan hasar inceleme limitlerimizi yükselterek, evde kalan müşterilerimize daha hızlı hizmet vermek ve hayatlarını kolaylaştırmak için bambaşka deneyimler sunmaya devam ediyoruz. Bu kritik ve hassas dönemde müşterilerimizin evde kalmasını istiyor, yaşadıkları sıkıntıları gidermek konusunda elimizden gelen her türlü desteği sunmaya devam ediyoruz."